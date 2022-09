Jumbo Vredenburg na iets meer dan een jaar alweer gesloten

De locatie van Jumbo aan het Vredenburg in Utrecht was geen lang leven beschoren. De supermarkt is alweer gesloten nadat die in juni vorig jaar openging.

De laatste jaren zijn er steeds meer supermarkten geopend in de binnenstad. In Hoog Catharijne zat al langer een Albert Heijn maar sinds 2020 ook een vestiging van Jumbo.

Aan het Vredenburg zit tevens een AH To Go (2019), daarnaast kunnen klanten nog terecht bij de Aldi (2022) op de Lange Viestraat, Boon’s (2016) op de Ganzenmarkt, Albert Heijn (2020) op de Potterstraat en de Spar (2017) aan de Mariastraat.

In de Voorstraat zitten ook nog een Plus en een Albert Heijn en op de Twijnstraat een Albert Heijn en een Jumbo. De laatst geopende Jumbo, een City-vestiging, aan het Vredenburg heeft het niet gehaald. De winkel ging in juni 2020 open maar heeft de deuren gesloten.

