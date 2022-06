Boules Bites Bar opent deze week aan de Oudegracht in House Modernes in Utrecht

In de kelder van House Modernes, met een ingang aan de Oudegracht aan de werf, in Utrecht opent deze week de Boules Bites Bar. In deze horecazaak kan met een drankje en hapje jeu de boules gespeeld worden.

Helemaal nieuw is het concept van een jeu de boules-bar in Utrecht niet, want ook bij Paardenveld kennen we zo’n horecazaak. Maar er wordt graag een balletje geworpen en dus komt er een nieuwe zaak bij, van een andere keten. Boules Bites Bar komt in het souterrain van het recent opgeknapte House Modernes.

Zoals de naam doet vermoeden komen er meerdere jeu de boules-banen, waarbij bezoekers voor, tijdens en na het spelen een hapje en drankje kunnen krijgen. De horecazaak lijkt zich vooral te richten op groepen die een uitje willen. Er is ruimte voor maximaal 300 gasten in de nieuwe zaak.

Het unieke gebouw op de hoek van de Oudegracht en Lange Viestraat is recent helemaal opgeknapt en ondertussen volledig verhuurd. Onder meer de Aldi, SoLow, Jamin, Kauai en de gemeente Utrecht huren er ruimtes. De Aldi is nog niet geopend, maar dit zou op korte termijn wel gaan gebeuren.