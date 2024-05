Kilo Kilo trekt in pand van voormalig Perry Sport aan Vredenburg in Utrecht

Vintage kledingwinkel Kilo Kilo gaat weer verhuizen. Vanaf 1 juni trekt de tweedehandskledingzaak in het voormalige pand van Perry Sport bij het Vredenburgplein in Utrecht. Die sportwinkel sloot eerder dit jaar de deuren na een faillissement.

Het is niet de eerste keer voor Kilo Kilo dat ze gaan verhuizen. De allereerste vestiging van de zaak was in het gebouw van de oude bibliotheek aan de Oudegracht in Utrecht, in 2021. Daarna is de zaak naar een pand aan de Steenweg gegaan, waar de H&M lang gevestigd zat. In 2023 vond de recentste verhuizing plaats naar de Bakkerstraat.

De opruiming bij de winkel is al begonnen. Posters met ‘sale’ zijn in en rondom de winkel te zien om aan te geven dat de winkel van de kleding af moet. Kilo Kilo gaat vanaf 1 juni verhuizen naar het nieuwe pand bij het Vredenburgplein in Hoog Catharijne.