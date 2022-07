Woonwinkel Homestock met filiaal in Utrecht is failliet; alle verkopen en retourneringen bevroren

Homestock, een winkel voor interieur en decoratie met een filiaal aan de Lange Viestraat in Utrecht, is op 1 juli failliet verklaard. Dat betekent dat alle verkopen, retourneringen en giftcards voorlopig zijn bevroren.

Redenen voor het faillissement zijn volgens de directie plotseling tegenvallende resultaten van een aantal vestigingen, de inflatie en de impact van de oorlog in Oekraïne op de leveringen van materialen.

De woonwinkel schrijft in een statement dat er wel ‘veel belangstelling’ is voor een doorstart van het concept. Er zouden zich al vijftien geïnteresseerden gemeld hebben. Toch zijn er ook veel mensen die zich zorgen maken om de woonwinkel. Zo hebben sommigen nog een bestelling, retour of giftcard openstaan.

Zij zullen voorlopig moeten wachten op hun geld, staat in het statement omschreven. De winkels en de webshop blijven gesloten. Nieuwe bestellingen plaatsen kan niet en ook kunnen mensen geen giftcards kopen.

Geen geld terug

Klanten die een bestelling, retour of giftcard hebben – en daarom geld tegoed hebben van Homestock – kunnen in sommige gevallen een vordering indienen bij het filiaal waarbij zij hun aankoop hebben gedaan. In andere gevallen moeten zij nog wachten op nader bericht over een eventuele doorstart.

In het statement is meer te lezen over de gevolgen voor de klant. Leveranciers wordt aangeraden contact op te nemen met de curator van de woonwinkel. Onbetaalde goederen kunnen zij bij Homestock ophalen.