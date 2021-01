Zorgen om winkelleegstand in Utrechtse binnenstad: ‘Zo snel mogelijk aanpakken’

Treurig, dat is het woord dat bij PvdA-fractievoorzitter Rick van der Zweth opkomt als hij al die leegstaande winkelpanden ziet in de Utrechtse binnenstad. “Ik maak mij zorgen over het hart van onze stad”, vertelt Van der Zweth als hij over de Steenweg loopt. Reden voor de PvdA-politicus om samen met D66 bij de gemeente om opheldering te vragen.

In september vorig jaar bracht DUIC nog de leegstaand in kaart in het centrum van Utrecht. Tientallen winkelpanden in de binnenstad stonden leeg. Sinds de coronacrisis heeft het centrum van Utrecht te maken met een daling van het aantal bezoekers. In september bleek al dat de Steenweg een van de straten is waar meerdere panden leegstaan.

Ook nu is dat nog het geval. “De leegstaand lijkt in sneltreinvaart toe te nemen”, zegt Van der Zweth. “Als je door de stad wandelt zie je gewoon een hoop leegstand. Wij ontvangen daarnaast berichten van winkels en ondernemingen die zullen sluiten zodra hun huurtermijn verstreken is. Dit schetst een nog somberder beeld van de binnenstad. Een beeld van een stad waar de levendigheid voor een deel verdwenen is, waardoor de aantrekkelijkheid voor bewoners en bezoekers sterk afneemt.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Plannen

Inmiddels werkt de gemeente aan de Omgevingsvisie Binnenstad, waarin de plannen voor de lange termijn staan. Maar PvdA en D66 wilden van de gemeente weten of er op korte termijn ook plannen zijn. Die vraag stelden de twee partijen donderdag tijdens het vragenuur.

Wethouder Klaas Verschuure deelt de zorgen van de politieke partijen. Verschuure: “Wij vinden het oprecht vreselijk wat de coronapandemie betekent voor de stad en wat het teweeg brengt voor winkeliers en horeca.”

De wethouder laat verder weten dat de leegstaand in het winkel-wandelgebied inderdaad vorig jaar is toegenomen. “We delen dus de zorgen en we houden de ontwikkelingen in de gaten.” De gemeente is onder andere met de vijf andere grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen) in gesprek, evenals met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook worden druk gesprekken gevoerd met vastgoedondernemers, winkeliers en Centrummanagement Utrecht.

In maart

Op vragen van Van der Zweth liet de wethouder weten dat er in maart een plan van aanpak komt om de leegstand op korte termijn aan te pakken. Dit plan is gemaakt met betrokken Utrechtse partijen. Daarnaast liet de wethouder weten dat alle goede ideeën welkom zijn; transformaties en nieuwe functies kunnen daar onderdeel van zijn.

Van der Zweth is blij dat er een plan komt in maart: “Maar toch duurt dat nog wel even. Ik hoop dat de wethouder echt zo snel mogelijk aan de slag gaat om dit aan te pakken. Als de winkels weer open kunnen, wil je dat er geen sprake is van leegstand en dat er een gezellige winkelstraat is met een goede loop van bezoekers. We blijven het volgen.”