Aanvaller Sam Lammers komt dit seizoen FC Utrecht versterken

De 26-jarige Sam Lammers is tot het eind van dit voetbalseizoen gehuurd van de Schotse club Rangers FC. Hij speelt straks als spits in de voorste linie.

Lammers begon zijn voetbalcarrière bij VOAB, een sportvereniging in het Brabantse Goirle. Daarna kwam hij terecht in de jeugdopleidingen van Willem II, RKC en PSV. In 2015 debuteert hij in het betaald voetbal met jong PSV en een jaar later maakt hij voor het eerst speelminuten in het reguliere team van PSV.

In het seizoen 2018/2019 gaat Lammers op huurbasis naar Heerenveen. Daar weet hij 19 keer te scoren in 35 wedstrijden. In de zomer van 2020 gaat Lammers naar Atalanta Bergamo in Italië.

Kwaliteiten

Daarna doet de aanvaller, inmiddels ook ex-jeugdinternational, op huurbasis ook ervaring op bij de Italiaanse clubs Empoli en Sampdoria en het Duitse Eintracht Frankfurt. Afgelopen zomer verkast Lammers naar Rangers FC. Namens die Schotse topclub kwam hij tot nu toe 31 keer in actie.

“In de persoon van Sam verwelkomen we een gedreven spits”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. “Hij beschikt over specifieke kwaliteiten die we goed kunnen gebruiken binnen het team. Hij kent de Eredivisie goed, heeft de laatste jaren buitenlandse ervaring opgedaan en is direct inzetbaar. We zijn blij dat Sam voor ons heeft gekozen en we de rest van dit seizoen een beroep op hem kunnen doen.”