Algemeen directeur Thijs van Es stopt eind 2025 bij FC Utrecht: ‘Zijn vertrek raakt ons’

Thijs van Es heeft vandaag aangekondigd dat hij eind 2025 afscheid neemt als algemeen directeur van FC Utrecht. Van Es is zeven jaar actief geweest bij de club. Wie hem gaat opvolgen, is nog niet bekend.

Van Es trad in 2018 aan en vormde samen met technisch directeur Jordy Zuidam en financieel & operationeel directeur Edo Keuning het directieteam dat FC Utrecht uitbouwde tot een “snel groeiende, meer stabiele en ambitieuze club”, schrijft de club over zijn vertrek.

Voordat Van Es algemeen directeur bij FC Utrecht werd, was hij jarenlang actief als voorzitter van de Utrechtse omnisportvereniging SV Kampong en partner van de Utrechtse adviesorganisatie House of Performance.

Reden van vertrek

Van Es licht zijn beslissing om te gaan toe: “Het is een eer om deze club samen met Jordy, Edo en vele collega’s richting te mogen geven. Er is in de afgelopen jaren veel opgebouwd; zowel sportief, organisatorisch en in cultuur. Na zeven intense jaren voel ik dat het moment is gekomen om het stokje over te dragen en zelf opnieuw koers te bepalen”, zegt hij tegen FC Utrecht. “Ik wil mijn expertise op het gebied van strategie en organisatieontwikkeling in een andere context gaan inzetten, en ook meer ruimte creëren voor mijn gezin.”

Grootaandeelhouder Frans van Seumeren, die Van Es in 2018 naar de club haalde, heeft begrip voor zijn besluit: “We hebben samen de club verder opgebouwd. Thijs heeft rust en richting gebracht in een intensieve omgeving. Zijn vertrek raakt ons, maar ik ben dankbaar voor wat we samen hebben neergezet.”

Komende tijd

Van Es laat weten zich de komende maanden te blijven inzetten voor een zorgvuldige overdracht. “Deze club zit in mijn hart. Ik ga hoogstwaarschijnlijk weer lekker op de tribune zitten met mijn kinderen. Juichen voor mijn club!”

FC Utrecht meldt de tijd te nemen om een geschikte opvolger te vinden.