Eerste Europese thuiswedstrijd FC Utrecht: Afscheid Jens Toornstra en aangepaste tramdienstregeling

FC Utrecht speelt donderdagavond de return van de tweede voorronde van de UEFA Europa League tegen FC Sheriff Tiraspol. De aftrap is om 20.00 uur in Stadion Galgenwaard. De Utrechtse club verdedigt een 1-3 voorsprong na de uitwedstrijd in Moldavië. Behoudt FC Utrecht de voorsprong, dan speelt het volgende week donderdag uit tegen Servette of Viktoria Plzen.

Voor oud FC Utrecht-speler Jens Toornstra, tegenwoordig speler bij Sparta Rotterdam, is het een extra bijzondere avond. De middenvelder wordt donderdag officieel uitgezwaaid en daarom voorafgaand aan de aftrap in het zonnetje gezet door de club, SupportersVereniging FC Utrecht en het publiek. Hij loopt van tevoren een ereronde over het veld. De 36-jarige speler droeg tussen 2013 en 2014 en 2022 tot 2024 het shirt van FC Utrecht en maakte in totaal dertig doelpunten.

Aangepaste tramregeling

FC Utrecht laat weten dat het openbaar vervoer op doordeweekse Europese wedstrijddagen anders rijdt dan op reguliere Eredivisie-wedstrijddagen. Het is donderdagavond na afloop niet meer mogelijk om per tram terug te reizen naar Utrecht Centraal of P4, omdat de tram maar tot 21.30 uur rijdt. De tram is wél te gebruiken voor de heenreis naar het stadion, maar let op: de tram rijdt dan een keer per vijftien minuten, minder frequent dan op reguliere Eredivisie-wedstrijddagen.

Inzet pendelbussen en dagticket

Om het vervoer voor en na de wedstrijd goed te laten verlopen, zet FC Utrecht extra pendelbussen in op de trajecten tussen Stadion Galgenwaard en Utrecht Centraal Station en tussen Stadion Galgenwaard en P4. De halte van de pendelbussen bij Utrecht Centraal Station bevindt zich bij C3. De route van P4 naar het stadion is ongeveer vijftien minuten lopen. Parkeren op P4 kan kosteloos tot 23.59 uur.

Voor de pendelbussen is een speciaal dagticket nodig. Deze kost 3 euro en is alleen te verkrijgen via de officiële website van FC Utrecht. Dit ticket is geldig voor zowel de heen- als terugreis óf voor een enkele busreis terug. Een busticket is géén geldig vervoersbewijs voor de tram. FC Utrecht raadt daarnaast aan om het ticket ruim van tevoren aan te schaffen om lange wachtrijen bij de bussen te voorkomen.