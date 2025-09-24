Janskerkhof wordt vast fanplein voor wedstrijden FC Utrecht; 700 OL-supporters verwacht

De gemeente Utrecht richt tijdens alle Europese thuiswedstrijden van FC Utrecht een verzamelplek in voor uitsupporters. Dit zogenoemde ‘fan meeting point’ is bedoeld om de toestroom van buitenlandse fans in goede banen te leiden, nu FC Utrecht zich heeft geplaatst voor de groepsfase van de Europa League.

De Europese thuiswedstrijden vinden plaats op 25 september, 6 november, 11 december en 22 januari. Op deze donderdagen speelt FC Utrecht respectievelijk tegen Olympique Lyon (OL), FC Porto, Nottingham Forest en KRC Genk. De Utrechters moeten daarnaast ook vier keer op pad voor een uitwedstrijd.

Het eerste ‘fan meeting point’ is dus bedoeld voor de Franse supporters, die hun club morgen om 21.00 uur zien aftrappen tegen de Utrechters. De gemeente verwacht dat er 700 supporters van de club in Lyon komen. Vanaf 12.00 uur kunnen zij op het Janskerkhof terecht. Net als bij een eerdere ‘fan meeting point’ voorafgaand aan de wedstrijd tegen Servette FC, zijn er voor de supporters zit-, eet- en drinkgelegenheden. Door te winnen van de Zwitsers wisten de Utrechters zich te plaatsen voor de groepsfase.

Vanwege het flinke aantal supporters dat wordt verwacht, is het volgens een gemeentewoordvoerder ook noodzakelijk om de parkeerplaatsen op het Janskerkhof op te heffen. Bewoners zijn hier volgens hem al over ingelicht.

De omvang van het verzamelpunt verschilt per wedstrijd, afhankelijk van het verwachte aantal uitsupporters en de weersomstandigheden. De gemeente verwacht dat bij de wedstrijden op 11 december en 22 januari de parkeerplaatsen op het Janskerkhof eveneens tijdelijk worden opgeheven. Dit wordt ter plaatse met borden aangegeven.

Het ‘meeting point’ sluit in principe een uur voor de aftrap. Voor die tijd worden de uitsupporters met pendelbussen vanaf het Janskerkhof naar de Galgenwaard gebracht. Alleen als er meer supporters zijn dan in het stadion terechtkunnen, kunnen zij op het Janskerkhof blijven om de wedstrijd te volgen. In dat geval wordt het plein pas een halfuur na afloop van de wedstrijd afgesloten voor fans. De gemeente verwacht dat dit bij de wedstrijd tegen Olympique Lyon niet het geval is.

Op- en afbouw

Omwonenden moeten volgens de gemeente rekening houden met geluidsoverlast van werkzaamheden, de supporters en muziek op beperkte volume. De opbouw start bij elke wedstrijd op zijn vroegst een dag van tevoren. Een dag later worden alle voorzieningen weer afgebroken.

Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’.