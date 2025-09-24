Tegenstander van FC Utrecht: Opgericht in een café, een lange hegemonie, en verplicht degraderen

FC Utrecht neemt het donderdagavond op tegen de Franse club Olympique Lyon (OL) in de eerste speelronde van de Europa League-groepsfase. Olympique Lyon geldt als een grote club in Frankrijk, maar staat de laatste jaren vooral bekend om haar financiële problemen. Het verhaal achter de Franse subtopper, die begin deze eeuw onverslaanbaar was in Frankrijk, maar momenteel aan het opkrabbelen is om de top weer te bereiken.

Vijftien jaar heeft FC Utrecht moeten wachten op deelname aan een Europees eindtoernooi, maar donderdagavond wordt dan toch de Europa League-hymne gedraaid in een uitverkochte Galgenwaard. De supporters van Olympique Lyon, naar verwachting een man of 700, zijn door hun club gewaarschuwd om geen clubkleding te dragen voordat ze zijn aangekomen bij het fanplein voor uitsupporters op het Janskerkhof. Hiervandaan wordt de aanhang van OL opgehaald met bussen die naar het Herculesplein rijden.

De (on)officiële oprichting

In 1896 wordt de omnisportvereniging Racing Club de Lyon opgericht, waarna er in 1899 ook een voetbaltak wordt gerealiseerd bij de vereniging. De voetbalafdeling is echter niet zo succesvol als de lokale rivaal, FC Lyon. Uiteindelijk besluit de trainer van Racing Club de Lyon, Félix Louot, dan ook om in 1950 samen met een aantal andere leden van de Racing Club de Lyon zich terug te trekken na interne ongeregeldheden om een eigen voetbalclub op te richten. Zodoende werd op 23 mei van dat jaar in een brasserie in het centrum van de stad, Brasserie de la République, de club opgericht en werd vier dagen later alles officieel vastgelegd in Café Neuf Place Bellecour.

Vrijwel direct na de oprichting was OL steevast actief op het hoogste niveau in Frankrijk, en wisselde het goede seizoenen af met slechte. In de jaren zestig werd tweemaal de Coupe de France – de Franse beker – gewonnen, en behaalde OL in 1963/64 de halve finale van de Europa Cup II – toen ze voor het eerst deelnamen aan het toernooi.

In de jaren tachtig liep het minder goed bij Les Gones – bijnaam van OL, wat ‘De Jongens’ betekent – en degradeerde OL in het seizoen 1982/83 naar het tweede niveau, na 29 seizoenen lang op het hoogste niveau te hebben gespeeld. Het duurde uiteindelijk zeven seizoenen voordat de club uit Lyon weer terugkeerde op het hoogste niveau, maar ondertussen vond er wel een belangrijke verandering plaats.

De hegemonie van ‘De Koningin’

In 1987 werd Jean-Michel Aulas, een zakenman uit de regio, aangesteld als nieuwe voorzitter van Olympique Lyon nadat de club in de laatste twee decennia niet haar doelen behaalde. Aulas is rijk geworden met zijn softwarebedrijf Cegid, en had het uiterst ambitieuze doel om Olympique Lyon niet alleen om te toveren tot een Franse topclub, maar tot een club die serieus meespeelt in de Europese top.

Onder Aulas’ leiding groeide Lyon inderdaad uit tot een topclub, waarin het haar hoogtijdagen in het begin van de 21ste eeuw beleefde. Waar Paris Saint-Germain in het hedendaagse Franse voetbal al ruim een decennium de onbetwiste kampioen is – met twee uitzonderingen in 2016/17 en 2020/21 – kende OL na de millenniumwisseling een soortgelijke periode.

Van 2002 tot 2008 werd Olympique Lyon zeven keer op rij landskampioen – nog altijd een record. De club kreeg voor deze periode van ‘heerschappij’ de bijnaam La Reine, wat ‘De Koningin’ betekent. Met gerichte investeringen en een stabiel beleid groeide de club consistent. Daarbij maakten spelers als Juninho, Michael Essien, Sidney Govou, Florent Malouda furore in het shirt van OL, met de Ballon d’Or-winnaar van 2022, Karim Benzema, als absoluut uithangbord van een speler die vanuit de jeugd van Olympique Lyon doorgroeide tot een wereldspits.

Rayan Cherki is het meest recente toptalent dat voortkomt uit de jeugd van OL; hij verkaste afgelopen zomer voor ruim 42 miljoen euro (excl. bonussen en doorverkooppercentage) naar Manchester City, nadat hij vanaf zijn zevende bij OL speelde.

Sinds de hegemonie van OL eindigde, is het enige succes van Les Gones het winnen van de Coupe de France in 2011/12, en is de club tegenwoordig vooral een subtopper in de Franse competitie. In 2016 verhuisde de club nog wel van het Stade de Gerland (35.759 plaatsen) naar het Groupama Stadium (59.186 plaatsen). Ook werd nog tweemaal de halve finale van de Champions League behaald; in 2009/10 en 2019/20. Zodoende is het voor Les Gones tegenwoordig vooral zaak om in ieder geval de Derby du Rhône te winnen van aartsrivaal AS Saint-Étienne – net als OL afkomstig uit de voormalige regio Rhône-Alpes.

Administratieve degradatie

De laatste jaren is Olympique Lyon vooral bekend vanwege de sancties die het continu opgelegd kreeg naar aanleiding van (financieel) wanbeleid. In 2023 vertrok voorzitter Jean-Michel Aulas na ruim dertig jaar de club te hebben geleid. Olympique Lyon was op dat moment op sportief vlak relatief goed bezig, maar op financieel vlak waren er diverse risico’s gelopen – door onder andere Aulas – die de schulden hadden laten oplopen.

De Amerikaan John Dextor nam de club over en beloofde kapitaalinjecties te doen. Dextor was echter ook aandeelhouder in andere voetbalclubs, en kon OL bovendien, ondanks waarschuwingen van de Franse financiële toezichthouder (DNCG) die in november 2024 zijn geuit, geen financiële garanties bieden voor beterschap.

Nadat OL eerder al sancties opgelegd had gekregen, waardoor het bijvoorbeeld geen spelers mocht kopen, was de maat afgelopen zomer vol. Toezichthouder DNCG oordeelde in juni onverbiddelijk: Olympique Lyon zou een administratieve degradatie naar het tweede niveau van Frankrijk ondergaan vanwege een schuld van ruim 175 miljoen euro. De club ging in hoger beroep en het besluit werd teruggedraaid, waardoor Olympique Lyon dit seizoen alsnog op het hoogste niveau in Frankrijk mag spelen én mag uitkomen in de Europa League.

Huidige staat van de club

Ondanks de problemen die afgelopen zomer speelden binnen de club, is Olympique Lyon het seizoen sterk begonnen. Onder leiding van de ervaren Paulo Fonseca staat de club nu op de derde plek met 12 punten na vijf wedstrijden. Foncesca is voormalig voetballer uit Portugal die in ruim 10 jaar zeven verschillende Portugese clubs heeft getraind, waaronder Sporting Braga en Porto – een club die FC Utrecht later dit toernooi nog treft in de Galgenwaard. Daarna is Fonseca nog trainer geweest van respectievelijk Shakhtar Donetsk, AS Roma, Lille en AC Milan.

Foncesca beschikt bovendien over Ruben Kluivert, zoon en broer van, die drie jaar terug nog bij Jong FC Utrecht speelde. Hij brak echter nooit door bij het eerste van FC Utrecht, en vertrok transfervrij naar FC Dordrecht, waarna hij vorig jaar bij het Portugese Casa Pia terechtkwam. Olympique Lyon nam de verdediger afgelopen zomer voor 3,78 miljoen over van Casa Pia. Kluivert is hierdoor de vierde Nederlander bij OL, nadat Michel Valke, Memphis Depay en Kenny Tete al eerder het rood-blauwe shirt droegen.

En waar het mannenteam van Olympique Lyon periodes van pieken en dalen kent, wordt het vrouwenteam van OL al jaren gezien als het meest succesvolle damesteam van Europa, en dus de wereld. De bijnaam La Reine slaat zodoende niet alleen op het mannenteam van OL, maar ook op dat van de vrouwen. Het vrouwenteam heeft acht keer de Champions League gewonnen en is de afgelopen 19 jaar maar liefst achttien keer landskampioen geworden van Frankrijk.

Nederlandse clubs hebben het lastig tegen OL

De Nederlandse clubs hebben het over het algemeen vrij zwaar tegen de club uit de regio Rhône-Alpes. In 2000 verloor SC Heerenveen over twee wedstrijden met 1-5 in de groepsfase van de Champions League. PSV speelde in 2005 en 2006 vier keer tegen OL, maar speelde twee keer gelijk en verloor twee keer. AZ heeft al helemaal slechte herinneringen aan Les Gones, die in het seizoen 2016/17 over twee Europa League-wedstrijden met 2-11 verslagen. Ajax is de enige club uit Nederland die weet wat winnen is van deze Franse club. In zes onderlinge duels wonnen de Amsterdammers drie keer, werd er twee keer gelijkgespeeld en trok OL slechts een keer aan het langste eind.

Waar FC Utrecht in de voorrondes toch vrij overtuigend won van respectievelijk Sheriff Tiraspol, Servette FC en HŠK Zrinjski Mostar, zal er tegen Olympique Lyon toch een ander niveau gevraagd worden. Of dit niveau wordt aangetikt, moet donderdagavond blijken; dan wordt er om 21.00 uur afgetrapt in de Galgenwaard. De voorbeschouwing wordt vanaf 20.00 uur uitgezonden bij Ziggo Sport, waar de wedstrijd zelf ook uitgezonden zal worden.