FC Utrecht neemt 25-jarige verdediger Horemans transfervrij over van Excelsior

FC Utrecht heeft de tweede aanwinst voor het komende seizoen binnen. Verdediger Siebe Horemans (25) komt na de zomer transfervrij over van Excelsior en tekent voor drie jaar.

Siebe Horemans werd geboren in Gent en begon bij KAA met voetballen. Na een periode verhuurd te zijn aan OH Leuven, maakte Horemans in 2018 op huurbasis de overstap naar Excelsior. De Rotterdamse club besloot Horemans later definitief over te nemen. De rechtsback speelde tot nu toe 188 wedstrijden voor Excelsior en heeft ook jeugdinterlands voor België gespeeld.

“Met Siebe halen we een rechtsback binnen die rust uitstraalt en beschikt over een goede passing”, denkt technisch directeur Jordy Zuidam. “Bij Excelsior heeft hij laten zien zowel verdedigend als aanvallend een meerwaarde te zijn. We zijn blij dat Siebe voor ons heeft gekozen en kijken uit naar een goede samenwerking.” Horemans tekent een contract tot medio 2027.

Siebe Horemans is de tweede aanwinst van FC Utrecht voor het seizoen 2024/2025. Eerder maakte de club al de komst van de 21-jarige middenvelder Alonzo Engwanda bekend. Hij komt na de zomer over van RSC Anderlecht.