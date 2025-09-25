FC Utrecht trekt aan het kortste eind tegen Olympique Lyon

FC Utrecht is de groepsfase van de Europa League begonnen met een nipte nederlaag tegen de Franse subtopper Olympique Lyon (OL). In een sfeervolle Galgenwaard wisten de Domstedelingen het OL aardig lastig te maken, maar in de tweede helft maakten de Fransen uit het niets de 0-1. Iets waar de plaatselijke FC geen antwoord meer op had. De Utrechters zetten in de eindfase nog aan, maar het bleef 0-1 waardoor de Fransen met drie punten op zak terugreizen naar Lyon.

FC Utrecht begon de wedstrijd ijzersterk. De ploeg van Ron Jans zette Olympique Lyon vanaf minuut één onder druk, wat tot luid gejoel op de tribunes zorgde. In minuut 15 volgde er bovendien een mooi eerbetoon vanaf de tribunes, door de zaklampen aan te zetten voor alle supporters die FC Utrecht de afgelopen 15 jaar ontvallen zijn.

De Domstedelingen kregen een aantal goede kansen, maar halverwege de eerste helft kwam de wedstrijd wat meer in evenwicht. FC Utrecht claimde nog een penalty na een handsbal door OL, maar de scheids zag daarvoor een overtreding. Les Gones dachten een aantal minuten later de 0-1 te maken, maar die werd afgekeurd vanwege buitenspel. Zodoende stond na drie kwartier de brilstand op het bord.

De tweede helft

De tweede helft werd een stuk zakelijker gespeeld. Olympique Lyon wisselde vier spelers en rond minuut 72 leek het er na een snelle uitbraak op dat FC Utrecht op voorsprong zou komen. Het tegendeel bleek echter waar: anderhalve minuut later scoorde Lyon na een afgevallen bal via een droge knal in de linkerkruising door middenvelder Tessmann.

De Utrechters deden er in de eindfase van de wedstrijd alles aan om nog een gelijkmaker te forceren – die er even leek te komen bij een grote kans van Sébastien Haller – maar het mocht niet baten. FC Utrecht begint het Europa League-avontuur met een nederlaag, maar het spel biedt genoeg hoop voor de toekomst.

Het programma

Komende zondag speelt FC Utrecht om 14.30 uur thuis tegen SC Heerenveen in de Eredivisie. Donderdag 2 oktober is de tweede wedstrijd in de groepsfase van de Europa League. Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in het Noorse Bergen. FC Utrecht neemt het dan op tegen SK Brann, dat haar Europa League-campagne eveneens is begonnen met een nederlaag tegen een Franse ploeg. De Noren verloren de uitwedstrijd tegen OSC Lille met 2-1.