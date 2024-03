FC Utrecht Vrouwen maakt een statement én wint 1-4 van Excelsior

Na vier eredivisiewedstrijden op rij zonder doelpunten zette FC Utrecht Vrouwen zondag een stap in de goede richting. Voorafgaand aan de wedstrijd vraagt de ploeg door middel van een statement aandacht voor betere betaling in het vrouwenvoetbal. Daarna begint wedstrijd die spannender was dan de uitslag doet vermoeden; de Utrechters verslaan Excelsior met 1-4.

Net zoals veel clubs dit weekend maakte FC Utrecht een statement voorafgaand aan de wedstrijd. Onder de noemer ‘Betaald voetbal = betaald worden’ wordt aandacht gevraagd voor betere betaling.

Veel spelers in de Eredivisie Vrouwen hebben geen fulltime contract of verdienen een minimumloon. Sommigen krijgen slechts een onkostenvergoeding. Volgens verdediger Liza van der Most zijn er al stappen gezet, maar moet het nog een stuk beter. “Ik denk dat er meer geïnvesteerd moet worden. Zeker als willen aanhaken bij de top van Europa, moet er nog een hoop gebeuren.”

De wedstrijd

Na een rustige opening van de wedstrijd ontstaan na tien minuten de eerste kansen aan beide zeiden. Het spel bevindt zicht vooral op de helft van Excelsior, de een-na-laatste in de competitie. Het is Utrecht dat af en toe aanvalt over de flanken, Excelsior pareert een enkele keer met een lange bal naar voren.

In de drieëntwintigste minuut krijgt aanvoerder Eshley Bakker een pass waarmee ze door de verdediging breekt en naar de achterlijn weet te komen. Ze legt de bal af, de keeper kan er net niet bij, en Sam de Jong maakt 0-1 voor FC Utrecht. Vier minuten later is het weer Bakker die door de verdediging lijkt te breken, totdat ze in het zestienmetergebied onderuit wordt gehaald. De bal gaat op de stip en Bakker maakt de 0-2.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Tegenstand

Utrecht lijkt met een comfortabele voorsprong de rust in te gaan, maar daar komt verandering in met een knap doelpunt van Sabrine Ellouzi, de nummer 9 van Excelsior. Ze kapt een verdediger uit, zet een stap naar binnen en pegelt de bal in de korte hoek van keeper Febe Copier. Het is 1-2 bij rust.

Excelsior gooit het roer om met drie wissels. Bij aanvang van de tweede heeft gaan er twee aanvallers en een middenvelder eruit, en komen er twee verdedigers en een aanvaller voor terug. Het lijkt er even op dat het zijn vruchten af gaat werpen. De Rotterdammers krijgen het op hun heupen, maar de bal eindigt iedere keer in de handen van de keeper.

Fouten

Een paar minuten later is het middenvelder Nurija van Schoonhoven die voor FC Utrecht wel een kans weet te verzilveren. Na een fout van de verdediging van Excelsior staat ze een op een met de keeper en weet ze de bal er langs te krijgen. Het lijkt er even op dat die de achterlijn over gaat rollen, maar net op tijd weet ze hem het doel in te tikken voor de 1-3.

Twee minuten later is het de net gewisselde Tami Groenendijk die met 1-4 de genadeklap geeft. En hoewel Excelsior het niet opgeeft, is dit twintig minuten later de eindstand. Een opluchting voor FC Utrecht, dat hiermee haar positie in het linker rijtje, hetzij onderaan, verstevigd.