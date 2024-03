FC Utrecht Vrouwen verlengt met sterkhouder Ilse van der Zanden

Ilse van der Zanden speelt ook volgend seizoen voor FC Utrecht Vrouwen. De verdedigster, al weken één van de uitblinkers in de ploeg van Linda Helbling, heeft haar aflopende contract met een jaar verlengd tot de zomer van 2025.

De voormalig jeugdinternational kwam afgelopen zomer met hoofdcoach Helbling mee van DTS Ede. Bij die club vond Van der Zanden het plezier terug in voetbal nadat ze door opeenvolgende blessures was gestopt met profvoetbal. Eerder speelde Van der Zanden voor Telstar in de Eredivisie Vrouwen.

Bij FC Utrecht Vrouwen groeide Van der Zanden de afgelopen maanden uit tot één van de sterkhouders. Ze is na Lena Mahieu, Dieke van Straten, Amber Visscher en Judith Roosjen de vijfde speelster die haar aflopende verbintenis met een seizoen heeft verlengd.

Dat aflopende contract van de sterkhouder was afgelopen zondag na het verloren thuisduel met Ajax Vrouwen, waarin de verdedigster werd uitgeroepen tot Move Woman of the Match, één van gespreksonderwerpen tijdens de interviews van DUIC Sport met Helbling en Van der Zanden.