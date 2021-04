Gemeente Utrecht komt met plan voor sportpark Overvecht-Noord

De gemeente Utrecht heeft een plan gepresenteerd voor sportpark Overvecht-Noord. Voetbalvereniging EDO en Utrecht Disaster Inline Skate Hockey hadden eerder bezwaar gemaakt tegen de komst van FC Utrecht en de Utrechtse Rashonden Vereniging (URV), maar dat heeft de rechter afgewezen.



Beide verenigingen zagen de komst van FC Utrecht en URV niet zitten omdat zij daarvoor ruimte moeten inleveren. De gemeente heeft nu in samenspraak met alle gebruikers een verdeling gemaakt van de velden. Ook gaat de bouw van de accommodatie van FC Utrecht door.

“De ruimte is schaars en we moeten daarom efficiënt omgaan met de beschikbaarheid ervan”, zegt wethouder Maarten van Ooijen. “Het delen van beschikbare ruimte hoort hierbij, waarbij we alle partijen zoveel mogelijk tegemoet willen komen aan hun wensen. De komst van de twee verenigingen zorgt voor een levendig sportpark, met als doel om meer mensen te kunnen laten sporten en bewegen.”

FC Utrecht liet al een tijd geleden weten gebruik te willen maken van sportpark Overvecht-Noord omdat het huidige trainingscomplex te klein zou zijn. Ook de Utrechtse Rashonden Vereniging (URV) komt deze zomer naar het park. Naast de bovengenoemde partijen huist ook Taekwondo Academie Utrecht al op het sportpark.

Zaterdag

EDO wil alleen op de zaterdagen wedstrijden spelen omdat dit een lagere belasting voor de vrijwilligers zou zijn. De club heeft dan ook de wens uitgesproken om iedere zaterdag het veld van URV te gebruiken, maar de Rashonden Vereniging kan dat veld op die dagen niet structureel missen.

Uiteindelijk is besloten dat de voetbalvereniging slechts één zaterdag per maand vanaf 13.00 uur het veld mag gebruiken voor wedstrijden. “Op deze manier wordt EDO tegemoetgekomen om af en toe een meer gecomprimeerd programma in te kunnen plannen en heeft URV nog steeds voldoende ruimte om haar activiteiten te organiseren”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Parkeren

Daarnaast is in de plannen te lezen dat het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid. Er zou in totaal plek zijn voor 120 auto’s, naast de 37 parkeerplekken voor FC Utrecht. “FC Utrecht heeft 37 parkeerplaatsen tot haar beschikking die afgesloten kunnen worden in het belang van de veiligheid voor haar spelers”, aldus de gemeente Utrecht.

Als FC Utrecht niet aanwezig is, kunnen de parkeerplaatsen worden gebruikt door anderen. Om drukte op het parkeerterrein tijdens piekmomenten te voorkomen stimuleert de gemeente om andere vormen van vervoer te gebruiken. Daarom worden er ook een aantal fietsenstallingen gebouwd.

Passende oplossing

“De verenigingen waren allen bereid om mee te denken en hebben al veel denkwerk verricht om tot een passende oplossing te komen. Het plan zoals het er nu ligt komt op veel vlakken tegemoet aan de wensen van de verenigingen, we blijven met elkaar in gesprek om met respect voor elkaar nu het vizier op de uitwerking te leggen”, aldus de wethouder.