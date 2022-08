Jens Toornstra (33) keert na acht jaar terug bij FC Utrecht

Jens Toornstra keert na acht jaar terug bij FC Utrecht. De 33-jarige middenvelder wordt per direct overgenomen van Feyenoord en tekent een contract tot medio 2025, inclusief optie om de samenwerking tot medio 2026 te verlengen.

Toornstra begon met voetballen bij TAVV in Ter Aar en Alphense Boys in Alphen aan den Rijn. In de zomer van 2009 kwam hij bij ADO Den Haag terecht, om in de winter van het seizoen 2012/2013 voor FC Utrecht te kiezen. Toornstra speelde in de anderhalf jaar dat hij bij FC Utrecht voetbalde 48 Eredivisiewedstrijden, waarin hij achttien doelpunten maakte.

Toornstra was ook trefzeker in KNVB Beker-duels, play-off-wedstrijden voor Europees voetbal en wedstrijden in de voorrondes van de Europa League. In 2014 werd de middenvelder verkocht aan Feyenoord, waar hij 65 goals maakte in 313 officiële wedstrijden. In het seizoen 2016/2017 werd Toornstra met Feyenoord landskampioen.

Kwaliteitsimpuls

Nu keert Toornstra dus terug op het oude nest. “We zijn heel blij dat Jens heeft gekozen om terug te keren, daar waar hij eerder sportief mooie stappen heeft kunnen zetten”, aldus technisch directeur Jordy Zuidam. “Jens is een directe kwaliteitsimpuls voor onze selectie. Hij heeft de afgelopen seizoenen, maar ook het huidige seizoen, laten zien topfit te zijn.”

Zuidam looft ook de ervaring die Toornstra heeft opgebouwd en denkt dat hij die nu kan overbrengen op de rest van de selectie. “Naast die ervaring is het natuurlijk een speler met enorm veel voetballend vermogen. Het feit dat Jens de club kent en weet wat er van een speler gevraagd wordt bij FC Utrecht is natuurlijk een extra voordeel. Wij kijken uit naar wederom een goede samenwerking met Jens.”

FC Utrecht bevestigde de komst van Toornstra dinsdagavond.