Jens Toornstra (35) speelt ook volgend seizoen voor FC Utrecht: ‘Zijn statistieken zijn ronduit indrukwekkend’

Jens Toornstra zal ook volgend seizoen voor FC Utrecht spelen. Dat meldt de club dinsdagmiddag. De optie in het contract van de 35-jarige middenvelder is gelicht en dat betekent dat hij bij FC Utrecht blijft.

Jens Toornstra speelde al 122 officiële wedstrijden voor FC Utrecht en heeft in totaal 557 profduels op zijn naam staan. Toornstra kwam in de zomer van 2022 van Feyenoord over naar FC Utrecht. Eerder speelde hij ook al anderhalf jaar bij FC Utrecht. In de winter van 2012/2013 kwam hij over van ADO Den Haag.

“Jens behoort tot de meest ervaren profs op de Nederlandse velden. Hij kent als geen ander het klappen van de zweep in de Eredivisie en is nu nog net zo fit als tijdens zijn eerste periode bij FC Utrecht. Zijn statistieken zijn ronduit indrukwekkend”, aldus technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht.

Zuidam: “Jens heeft een grote staat van dienst, maar stelt zichzelf altijd volledig in dienst van de ploeg: een teamplayer, die nog wekelijks van waarde is voor het elftal. Binnen en buiten het veld. Hij is bovendien een voorbeeld voor de jongere spelers. We zijn blij dat we ook komend seizoen over hem kunnen beschikken.”