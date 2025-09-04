Kaartverkoop Europa League wedstrijden FC Utrecht begint 9 september

FC Utrecht heeft bekendgemaakt wanneer de kaarten voor de groepsfase van de Europa League in de verkoop gaan en hoeveel de zogeheten ‘passe-partouts’ gaan kosten. Met een ‘passe-partout’ kan je naar alle vier de wedstrijden in de Galgenwaard. De Domstedelingen treffen namelijk Olympique Lyonnais, FC Porto, Nottingham Forest FC en KRC Genk.
Seizoenkaart- en clubkaarthouders kunnen van dinsdag 9 september om 10.00 uur een passe-partout aanschaffen om hun plek in de Galgenwaard te claimen. Seizoenkaarthouders hebben tot dinsdag 16 september om 23.59 uur de kans hun ‘eigen plek’ terug te kopen. Vanaf woensdag 17 september om 09.30 uur gaan alle niet-teruggekochte plekken van seizoenkaarthouders in de verkoop.
Seizoenkaart- en clubkaarthouders kunnen bovendien maximaal twee extra passe-partouts aanschaffen. FC Utrecht meldt dat het momenteel niet mogelijk is om een clubkaart aan te schaffen – de seizoenkaarten zijn al lange tijd uitverkocht. Supporters zonder (gouden) seizoen- of clubkaart komen niet in aanmerking voor de passe-partouts, meldt de club.
Prijzen
De prijzen voor de passe-partouts van de groepsfase zijn als volgt:
- Noordtribune: 159 euro
- Zuidtribune: 139 euro
- Bunnikside: 119 euro
- Cityside: 119 euro
Personen van 0-16 jaar krijgen 50 procent korting op de aanschaf van een passe-partout. Voor de leeftijdscategorie 16-21 jaar en voor 65-plussers geldt 25% korting. Gouden seizoenkaarthouders kunnen op vertoon van hun kaart naar binnen; zij behouden hun plek. Kaartverkoop van uitwedstrijden in de Europa League-groepsfase volgt volgens de plaatselijke FC later.
