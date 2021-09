Laatste dag van eerste internationale padeltoernooi van Nederland in Utrecht

In een stadion op het Jaarbeursplein in Utrecht werd afgelopen dagen het internationale padeltoernooi georganiseerd. Zondag waren de laatste rondes van Copa de Padel en werden onder meer de finales gespeeld.

Padel is een relatief jonge sport en lijkt een beetje op een combinatie van tennis en squash. Het speelveld wordt omringd door een transparante wand. Het is net zoals bij tennis de bedoeling dat de spelers de bal over het net slaan en het is bij padel ook toegestaan dat de bal via de wanden kaatst. Wanneer het niet lukt een bal terug te slaan wint het andere team een punt.

De sport is volgens Geert-Jan van Dijken, initiatiefnemer van het toernooi, aan een enorme opmars bezig. “Er worden bijvoorbeeld steeds meer banen aangelegd. Een paar jaar geleden werd de honderdste padelbaan geopend en nu zitten we al bijna op de duizend”, zei Van Dijken eerder tegen DUIC.

Entertainment

Copa de Padel was een serieus toernooi, maar er was ook ruimte voor entertainment. Zo werd er muziek gedraaid tijdens de wedstrijden en tussen de duels door werden demo’s gegeven, waarbij iemand bijvoorbeeld bijzondere trucjes liet zien.

Het toernooi, dat op 2 september begon, werd gespeeld in het stadion dat eerder werd gebruik voor King of the Court, een beachvolleybaltoernooi. Het publiek zat verdeeld over skyboxen waar ruimte was voor zo’n zes personen. “Het is dat we geen dak hebben, maar anders was hij er zeker afgegaan! Wat heeft iedereen er weer een feestje van gebouwd”, schrijft de organisatie op haar website.