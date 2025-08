Loting Europees voetbal: zo bereikt FC Utrecht de groepsfase

FC Utrecht weet hoe het de groepsfase van de Europa League kan bereiken. Tijdens de loting van de play-offronde – de laatste horde voor het bereiken van de groepsfase – werd duidelijk dat FC Utrecht tegen de winnaar van het duel HSK Zrinjski Mostar (Bosnië en Herzegovina) – Breiðablik (IJsland) komt te spelen. Voorwaarde is wel dat FC Utrecht het tweeluik tegen Servette FC wint. Bij verlies komt FC Utrecht in de play-offronde van de Conference League terecht en speelt het tegen de verliezer van het duel Panathinaikos FC (Griekenland) – FC Shakhtar Donetsk (Oekraïne).

Mocht FC Utrecht het tweeluik tegen Servette FC uit Zwitserland winnen, dan gaat de club uit de Domstad spelen tegen de winnaar van het duel HSK Zrinjki Mostar (Bosnië en Herzegovina) – Breiðablik (IJsland). De uitwedstrijd vindt dan plaats op donderdag 21 augustus, en de terugwedstrijd zal op 28 augustus plaatsvinden in de Galgenwaard. Mocht de plaatselijke FC daar niet in slagen, dan zakt het af naar de Conference League en speelt het tegen de verliezer van het duel Panathinaikos FC (Griekenland) – FC Shakhtar Donetsk (Oekraïne).

Op papier lijken de tegenstanders in de Europa League gunstiger dan die in de Conference League. Dat komt doordat de winnaar van het duel Servette FC – FC Utrecht een zogenoemde ‘geplaatste’ status heeft in de Europa League, waardoor het relatief makkelijkere tegenstanders treft. In de Conference League heeft FC Utrecht die status niet.

Europa League

Mocht het zover komen dat FC Utrecht tegen de winnaar van het duel HSK Zrinjski Mostar (Bosnië en Herzegovina) – Breiðablik (IJsland) komt te spelen, dan treft het dus mogelijk HSK Zrinjski Mostar – de club die FC Utrecht uitschakelde toen de Domstedelingen voor het laatst Europees voetbal speelden. Dat duel eindigde in een debacle nadat de Bosniërs in de verlenging scoorden en zodoende over twee wedstrijden met 3-2 wonnen van de Utrechters. Het zou voor de Domstedelingen een mooi affiche zijn om revanche te kunnen nemen op de Bosniërs.

De andere tegenstanders die FC Utrecht had kunnen treffen in de laatste ronde van de Europa League-kwalificatie zijn de winnaars van de wedstrijden HNK Rijeka (Kroatië) – Shelbourne FC (Ierland), Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) – FC Noah (Armenië), of BK Häcken (Zweden) – SK Brann (Noorwegen).

Conference League

Stel dat FC Utrecht niet weet te winnen van Servette, dan speelt Utrecht dus tegen de verliezer van het duel Panathinaikos FC (Griekenland) – FC Shakhtar Donetsk (Oekraïne). De uitwedstrijd vindt eveneens plaats op donderdag 21 augustus, en de terugwedstrijd op 28 augustus aan het Herculesplein in Utrecht. Tegen Shakhtar speelde FC Utrecht drie jaar geleden nog in een benefietwedstrijd; die wedstrijd eindigde in 2-2.

FC Utrecht had ook tegen de winnaars van de duels SK Rapid Wien (Oostenrijk) – Dundee United FC (Schotland), FK Partizan Belgrado (Servië) – Hibernian FC (Schotland), FC Ballkani (Kosovo) – Shamrock Rovers FC (Ierland), of FA Cup-winnaar Crystal Palace FC kunnen treffen.