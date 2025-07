Na een overtuigende zege mag FC Utrecht zich opmaken voor een trip naar het Zwitserse Genève

FC Utrecht heeft ook de terugwedstrijd tegen Sheriff Tiraspol gewonnen – met maar liefst 4-1 – waardoor het zich klaar mag gaan maken voor een reis naar Zwitserland. FC Utrecht speelt komende donderdag de uitwedstrijd tegen Servette FC uit Genève in de derde voorronde van de Europa League.

Nadat FC Utrecht vorige week al met 1-3 wist te winnen in het Moldavische Nisporeni van Sheriff, sleepte de club uit de Domstad op donderdagavond kwalificatie voor de derde voorronde definitief in de wacht. FC Utrecht won de terugwedstrijd in een uitverkochte Galgenwaard overtuigend met 4-1, nadat de Deense middenvelder Viktor Jensen wederom de eerste goal voor de Utrechters maakte. Hierdoor wist FC Utrecht de Moldavische tegenstander over twee wedstrijden met 7-2 te verslaan.

Na de treffer van Jensen wisten ook verdedigers Siebe Horemans en Nick Viergever achtereenvolgens het net te vinden. Sheriff maakte nog wel een eretreffer via invaller Elijah Olaniyi Odede, maar verder wist de Moldavische club weinig in te brengen in de Galgenwaard. Nadat het spel nog kort werd stilgelegd vanwege een jonge veldbestormer, wist Soufian el Karouani nog een vierde doelpunt te maken met een prachtig afstandsschot, waarmee de wedstrijd definitief in het slot lag.

Europees programma

FC Utrecht speelt donderdag 7 augustus de uitwedstrijd tegen Servette FC, en speelt een week later – donderdag 14 augustus – de return in de Galgenwaard. Een eventuele verlenging en strafschoppenserie zal dan ook plaatsvinden aan het Herculesplein in Utrecht.

Komende maandag is de loting van de play-offs van zowel de Europa League als de Conference League. De Domstedelingen krijgen dan te horen wie het zal treffen bij de laatste horde voor plaatsing van de groepsfase in de Europa League, mits het wint van Servette. FC Utrecht zal dan eveneens te horen krijgen wie het zal treffen in de play-offs voor de Conference League bij een eventuele verliespartij tegen Servette FC.