Nieuwe doelman voor FC Utrecht; Michael Brouwer

Doelman Michael Brouwer verlaat Heracles Almelo en gaat komend seizoen keepen voor FC Utrecht. De sluitpost komt transfervrij en per direct over naar Utrecht.

“Voor mij is FC Utrecht een mooie uitdaging om te laten zien wat ik kan en daar heb ik heel veel zin in”, zegt de doelman op de website van FC Utrecht. De 31-jarige Brouwer heeft voor twee jaar getekend in de Domstad. Hij vervangt daarmee Mattijs Branderhorst, die de Utrechtse voetbalclub verlaat voor Fortuna Sittard.

Utrecht is geen onbekend terrein voor Brouwer. “Ik woon hier in de buurt, dus dat scheelt al heel veel. Ik ben hier als klein kind ook vaak geweest om naar wedstrijden te kijken. Dan heb je sowieso al wat gevoel bij deze club.” De keeper wordt vermoedelijk tweede doelman achter de Griek Vasilios Barkas.

“Dit is een grote club, het niveau is hoog en er zit veel kwaliteit in de selectie”, vervolgt hij. “Voor mij is FC Utrecht een mooie uitdaging om te laten zien wat ik kan en daar heb ik heel veel zin in.”

Andere spelers

Brouwer is niet de enige nieuwe speler die naar FC Utrecht is gehaald. Ook spits Noah Ohio, verdediger Siebe Horemans en spits David Min spelen het komende seizoen bij de club in de Domstad. Verdediger Ryan Flamingo verliet de club daarentegen voor een bedrag van negen miljoen euro. Hij vertrok naar PSV.