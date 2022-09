Nog een laatste zomerse versterking: Amin Younes op huurbasis naar FC Utrecht

Op de laatste dag van de zomerse transferperiode heeft FC Utrecht zich nog versterkt: Duits International Amin Younes (29) wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van het Saoedische Ettifaq FC.

Younes is geboren in Duitsland en doorliep de jeugdopleiding van Borussia Mönchengladbach, waar hij in 2012 zijn debuut maakte in de Bundesliga. Younes werd vervolgens verhuurd aan 1. FC Kaiserslautern, dat uitkwam in de 2. Bundesliga. In 2015 stapte de linksbuiten over naar Ajax. In de Eredivisie speelde Younes tot nu toe 69 wedstrijden, waarin hij goed was voor twaalf goals en twintig assists. Na Ajax speelde Younes voor SSC Napoli en Eintracht Frankfurt. Begin dit jaar tekende hij een contract bij Ettifaq FC in Saoedi-Arabië.

Younes speelde daarnaast veertig jeugdinterlands en kwam acht keer uit voor de nationale ploeg. In 2021 speelde hij vooralsnog zijn laatste interlands. Met zijn overstap naar FC Utrecht hoopt Younes zich onder meer weer in de kijker te spelen bij de Duitse bondscoach. Verder wil hij weer in Europa spelen om dichter bij zijn gezin te zijn.

“Amin is een creatieve speler, die met zijn acties een wedstrijd open kan breken”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. “Hij heeft speciale kwaliteiten, waarvan we blij zijn dat we deze toe kunnen voegen aan onze selectie. […] Hij heeft een groot offer gebracht om deze stap mogelijk te maken, dat zegt iets over zijn gedrevenheid om samen te willen presteren. Samen gaan we voor het behalen van onze doelen en ambities, waar zijn persoonlijke doelstelling om weer voor Duitse nationale ploeg uit te komen er een van is.”