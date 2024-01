Pep en Frans ontwaken uit winterslaap: ‘Vertrek Novoa en Seuntjens maakt FC Utrecht alleen maar beter’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Na een lange winterstop werd afgelopen weekend het Eredivisievoetbal weer hervat. FC Utrecht moest direct aan de bak en speelde met 0-0 gelijk tegen degradatiekandidaat Vitesse. Ook Pep en Frans zijn uit hun winterslaap ontwaakt. Ze hebben zich weer ouderwets gestoord aan het Utrechtse voetbal en zagen zomeraanwinst Mats Seuntjens na korte duur vertrekken.

“Een nieuw jaar betekent ook weer nieuwe kansen en die kreeg onze club genoeg tegen Vitesse”, zo begint Frans. “Het team had afgelopen weekend goede stappen kunnen zetten door te winnen, maar het is weer niet gelukt.” Pep reageert voor het eerst op zijn broer. “Na een moeilijke eerste seizoenshelft verwachten de supporters nu een ander FC Utrecht. Ron Jans heeft in de winterstop kunnen sleutelen aan zijn elftal en tegen Vitesse begon de ploeg zeer hoopvol. In de eerste helft werden er veel kansen gecreëerd en was het wachten op de eerste treffer, maar die bleef uit.”

Balletje terug

Ondanks het indrukwekkende begin, lukte het de spelers van Ron Jans niet om het goede spel door te zetten. In de tweede helft van de wedstrijd zag Frans dan ook weer ouderwetse spelpatronen verschijnen. “Vitesse besloot na de rust om FC Utrecht onder druk te zetten. Op dat moment kwam wederom de kwetsbaarheid van onze ploeg naar boven. Geen enkele FC Utrecht-speler heeft het voetballende vermogen om onder druk uit te spelen. Dat zorgt voor penibele situaties.” Pep vult zijn broer aan. “De oplossing was om de bal keer op keer vanaf de middenlijn terug te spelen op doelman Vasilios Barkas. Hij moest vervolgens de vrije man zoeken. Dat is een tactiek die zelfs in Utrecht nog nooit is vertoond.”

Lammers versus Lidberg

Het gelijkspel in Arnhem stemt de broers kritisch. Desondanks is Frans wel te spreken over de houding van zijn club op de transfermarkt, want afgelopen week presenteerde FC Utrecht Sam Lammers als nieuwe tijdelijke spits. “Jordy Zuidam heeft eindelijk een nieuwe aanvalsleider gevonden in de vorm van Sam Lammers. Op voorhand een prima deal. Hij is een voetballende spits, zowel links- als rechtsbenig en was al direct dicht bij een doelpunt. De technische kwaliteiten van Lammers zijn een wereld van verschil met die van Isac Lidberg. Al heeft iedereen vergeleken met Lidberg een goede techniek, want onze Zweedse stormram kan nog geen skippybal tussen de palen schieten.”

De aardappelen van Seuntjens

Waar Lammers kwam, vertrok er een andere aanvaller. Nog voor de hervatting van de competitie werd bekend dat het contract van Mats Seuntjens is verscheurd. Pep denkt dat het de beste oplossing is. “Toen Seuntjens werd binnengehaald zag iedereen in hem een prima vervanger voor Sander van de Streek. In het verleden heeft Seuntjens laten zien dat hij leuke acties in huis heeft en doelpunten kan maken, maar zijn uitstraling heeft hem de kop gekost. Hij liep ongeïnteresseerd rond en het leek alsof hij een zak aardappelen op zijn rug meedroeg in het veld. Hij beschikt niet over veerkracht en doorzettingsvermogen, want als een speler na een paar stroeve maanden de strijd staakt zegt dat veel over zijn ruggengraat. Hij is door zijn houding uiteindelijk een stoorzender in de selectie geworden. Dan is een contractontbinding de enige logische oplossing.”

Ophoepelen naar Duitsland

Naast het afscheid van Seuntjens lijkt ook rechtsback Hugo Novoa te gaan vertrekken. De verdediger werd gehuurd van RB Leipzig en kwam in Utrecht slechts vijf keer in actie. “Novoa moet lekker ophoepelen naar Duitsland”, zo vervolgt Frans. “Hij heeft hier wat luttele minuutjes gespeeld, maar samen met Seuntjens heeft hij veel kostbare punten weggegeven. Het vertrek van zomeraanwinsten Novoa en Seuntjens maakt de club alleen maar beter, dat kan ook alleen bij FC Utrecht gebeuren.”

Aankomende zondag staat de Domstedelingen de volgende test te wachten. In Stadion Galgenwaard komt dan PSV op bezoek en dat maakt Pep angstig. “Het loopt me al langzaam dun langs de benen. PSV is dit seizoen oppermachtig, heeft de plattekar al uit de schuur gehaald en is erop gebrand om het winstrecord uit 1987/88 te verbreken. Aan de andere kant is FC Utrecht dit seizoen moeilijk te verslaan. Daar moeten de supporters zich voorlopig maar aan vasthouden.”