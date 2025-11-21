 Utrechtse roeiers krijgen sportpenning uitgereikt na winst op WK Utrechtse roeiers krijgen sportpenning uitgereikt na winst op WK
Wethouder Eva Oosters (midden) met Eli Brouwer (linksmidden), Lisanne van der Lelij (rechtsmidden) en Pieter van Veen (rechts). Foto: Gemeente Utrecht
Drie Utrechtse roeiers ontvingen een sportpenning van wethouder Eva Oosters, omdat ze eind september een gouden medaille hebben gewonnen op het wereldkampioenschap in Shanghai. Nederland won voor het eerst in de historie een gouden medaille met zowel de mannen- als vrouwenacht.

Eli Brouwer en Pieter van Veen, roeiers bij Triton, maakten deel uit van de mannenacht. Beide roeiers waren vorig jaar ook al namens Nederland op de Olympische Spelen in Parijs. Brouwer was toen onderdeel van de mannenvier; Van Veen was reserve. Orca-roeister Lisanne van der Lelij zit bij de vrouwenacht van Nederland. Van der Lelij roeit sinds 2016 bij Orca, en zit pas sinds het voorjaar bij de Nederlandse selectie.

De sportpenningen die de roeiers van wethouder Oosters ontvingen, zijn voorzien van de volgende inscriptie als eerbetoon aan de Utrechtse bijdrage aan het WK:

  • WK roeien Shanghai 2025
  • Van het Merwedekanaal tot het Dianshanmeer
  • Roeiend in het ritme van de stad

Een sportpenning kan door de burgemeester en wethouders uitgereikt worden aan vrijwilligers, bestuurders of sporters die zich op sportgebied op een buitengewone manier voor Utrecht hebben ingezet, of zelf een uitzonderlijke sportprestatie hebben geleverd.

