Utrechtse vereniging Zwaluwen 1911 komt met plan voor nieuw sportpark

Met slimmer gebruik van de grond op het bestaande complex meer Utrechters laten sporten. Die ambitie – neergelegd in de Visie Sportpark 2.0 – presenteerde Omniclub Zwaluwen Utrecht 1911 dinsdagmiddag in het eigen clubhuis aan wethouder Maarten van Ooijen.

Zwaluwen Utrecht 1911 is een sportvereniging met 2500 leden die bij de club voetballen, hockeyen, tennissen en biljarten. De velden worden gehuurd van de gemeente Utrecht. De club vervult ook een buurthuisfunctie en geeft onderdak aan een sport-BSO. De leden vormen een afspiegeling van de omliggende wijken: Kanaleneiland, Oog in Al en Rivierenwijk.

Voorzitter Michel van Wanrooij: “Daar zijn we trots op en dat willen we behouden en versterken.” Alleen hebben de diverse afdelingen – met name voetbal en hockey – te maken met lange wachtlijsten. Met de bouw van de nieuwe wijken Merwedekanaalzone, Beurskwartier en Stationsgebied (34.000 inwoners) zullen deze naar verwachting alleen maar toenemen.”

Daarom heeft Zwaluwen 1911 een plan gemaakt voor een herontwikkeling van het sportpark. De overhandiging van het rapport was het slotstuk van maandenlang werk door een werkgroep waarin verschillende geledingen van de club vertegenwoordigd waren. In de visie schetsen de samenstellers een aantal scenario’s die antwoord kunnen bieden op de uitdagingen; het schreeuwende tekort aan velden en de daarbij behorende wachtlijstproblematiek voorop.

Wethouder Maarten van Ooijen zei bij het in ontvangst nemen van het rapport: “Vlak voor corona – tijdens de viering van 10 jaar hockey – heb ik de vereniging gevraagd om hun plannen op papier te zetten. Dat hebben jullie op een indrukwekkende wijze gedaan, samen met de buren. Daar ben ik Zwaluwen dankbaar voor. Want dat er iets moet gebeuren is duidelijk. De bal ligt nu bij de gemeente en wij gaan nu de volgende zet doen.”

Artist’s impressions voor ‘Sportpark 2.0’ ontworpen door Urban Space Studio Architects & planners van clublid Amar Baghdadi laten zien hoe de nieuwe velden straks zelfs op het dak van een nieuw te bouwen parkeergarage zouden kunnen komen. Ook krijgt het vernieuwde terrein een meer parkachtig aanzien, waardoor het een meer natuurlijke verbinding kan vormen met het Utrechtse stadscentrum. Baghdadi, zelf wijkbewoner: “Het is mijn droom om Kanaleneiland meer onderdeel uit te laten maken van de stad.”

Omnisportvereniging Zwaluwen Utrecht 1911 roept de gemeente Utrecht op tot actie. Van Wanrooij: “We weten dat gebiedsontwikkelings- en herstructureringsprocessen complex zijn en forse doorlooptijden kennen van initiatief tot realisatie. Daarom is het moment om het ijzer te smeden daar: het vuur is heet, er mag niet worden gedraald.”