Verdediger Joshua Rawlins keert volgend seizoen niet meer terug bij FC Utrecht

FC Utrecht-verdediger Joshua Rawlins komt niet meer terug bij FC Utrecht. Rawlins had nog tot medio 2026 een contract, maar dat is ‘in goed onderling overleg’ ontbonden, meldt FC Utrecht.

Joshua Rawlins debuteerde in augustus 2022 op 18-jarige leeftijd in de Utrechtse beloftenploeg, nadat hij was overgekomen van het Australische Perth Glory. Dat is ook de club waar hij afgelopen periode weer aan verhuurd werd.

De Australische verdediger speelde 24 officiële wedstrijden voor Jong FC Utrecht, maar aan zijn periode in de Domstad komt nu dus een eind. “We hebben met Joshua gesproken over zijn sportieve toekomst en we zitten op één lijn over het feit dat het voor hem beter is elders voor zijn kans te gaan”, zegt technisch manager van FC Utrecht Tim Gilissen. “We bedanken Joshua voor zijn inzet voor FC Utrecht en wensen hem veel succes toe in het vervolg van zijn loopbaan.”