55.000 tickets verkocht voor dancefeest in Utrecht

Het evenement A State of Trance dat in september in Utrecht moet plaatsvinden is uitverkocht. Binnen enkele uren werden alle 55.000 tickets verkocht voor het feest in de Jaarbeurs.

Het evenement staan gepland op 3 en 4 september en trekt niet alleen bezoekers uit Nederland. Uit tientallen landen zijn liefhebbers van plan om naar Utrecht te komen.

Het feest wordt al jaren in de Jaarbeurs georganiseerd en heeft dit jaar als thema Turn the World Into a Dancefloor.

Het evenement komt voort uit het radioprogramma met de gelijknamige naam A State of Trance van de Nederlandse dj Armin van Buuren. Van Buuren begon in 2001 met het wekelijkse radioprogramma. Van een klein radioprogramma is het inmiddels uitgegroeid tot een van de meest populaire wekelijkse dance radioprogramma’s.

84 landen

Wekelijks luisteren zo’n veertig miljoen mensen in meer dan 84 landen via honderd radiozenders naar het programma. Naast de radioprogramma’s zijn ook de feesten ongekend populair.

Als het feest niet doorgaat vanwege de coronamaatregelen kunnen tickethouders hun geld terugkrijgen.