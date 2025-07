Bloemenpluktuin bij Utrechts Kasteel de Haar weer geopend

Bloemenpluktuin Moestuin de Haar is sinds 1 juli weer toegankelijk voor bezoekers. Op het terrein van 1,5 hectare bij Kasteel de Haar groeien zo’n 40 soorten zomerbloemen, die zelf geplukt kunnen worden. De verwachting is dat de tuin ongeveer twintig weken open blijft, afhankelijk van het weer en de bloei.

De bloemen worden geteeld volgens biologische principes, vertelt tuinder Maartje Heerkens. “Dat wil zeggen: géén bestrijdingsmiddelen, wél in de volle grond, lokaal en seizoensgebonden. Dit zorgt niet alleen voor sterke, gezonde bloemen, maar ook voor een fijne omgeving voor bijen, vlinders en andere insecten.”

Workshop bloemschikken

Bezoekers kunnen voor een vast bedrag een boeket samenstellen of een abonnement nemen voor meerdere pluksessies. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan een workshop veldboeketten maken. Daarbij plukken deelnemers onder begeleiding van een bloemstylist hun eigen bloemen en leren ze hoe deze op een natuurlijke manier geschikt kunnen worden.

In maart luidde Kasteel de Haar het nieuwe tuinseizoen nog in met de feestelijke opening van onder andere een vernieuwd horecapaviljoen in het park.