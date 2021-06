Club BASIS in Utrecht voor het eerst sinds lange tijd weer open voor bezoekers

Club BASIS in Utrecht mocht in de nacht van vrijdag op zaterdag voor het eerst sinds maanden weer gasten ontvangen. Vanwege een landelijk probleem bij de coronatesten kon echter niet iedereen die dat wilde naar binnen.

De nieuwe coronaversoepelingen zijn zaterdag ingegaan. Dit betekent dat clubs, discotheken en podia de deuren weer wagenwijd mogen openen. De anderhalvemeter mag zelfs losgelaten worden, als bezoekers een negatieve coronatest kunnen laten zien.

Twee minuten

Club BASIS, die al 15 maanden gesloten was, trapte dit weekend af door in de nacht van vrijdag op zaterdag om 00.01 uur een feest te organiseren. Het evenement was binnen twee minuten uitverkocht. Een aantal mensen kon echter niet naar binnen omdat zij nog geen testuitslag had.

Vrijdagavond rond 21.00 uur liet BASIS via sociale media weten dat ze veel vragen hebben gehad over testresultaten die nog niet binnen waren. “Als je straks nog steeds problemen ervaart over het binnenkrijgen van een testresultaat kom dan alsjeblieft niet naar de club. Wij kijken ondertussen of we een oplossing kunnen vinden”, is te lezen in het bericht.

Rij

Desondanks stonden er vrijdagavond vlak voor aanvang van het feest honderden mensen in de rij voor de club. Zij hadden zich opgesteld boven bij de trap op de Oudegracht richting de werven, de plek waar de ingang van BASIS is. De wachtrij liep ongeveer tot de kruising met de Lange Viestraat

Twee jongens stonden nagenoeg vooraan in de rij en zij vertelden dat ze daar al ongeveer een half uur stonden te wachten. “Maar dat is het waard, wij hebben er zin in.” Toen het eenmaal zover was werd elke keer een groepje mensen naar beneden gehaald die vervolgens bij de deur de stappen kon doorlopen om binnen te komen.

Formeel

Formeel moesten de overige Utrechtse horecazaken vrijdagavond om 22.00 uur sluiten omdat op dat moment de versoepelingen nog niet in waren gegaan. De gemeente had echter eerder die dag aangeven niet te gaan handhaven op de verplichte sluitingstijd, omdat twee uur later de regels zouden vervallen. Veel zaken besloten dan ook om de deuren open te houden na 22.00 uur.