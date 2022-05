Duizenden mensen op Bevrijdingsfestival in Utrecht

Het Bevrijdingsfestival in Utrecht is donderdag afgetrapt met een spetterend optreden van Fresku. Na twee jaar afwezigheid was het donderdagmiddag al gauw druk in park Transwijk. Duizenden mensen waren vroeg in de middag ter plekke om te genieten van de muziek en de sfeer.

Met een iets aangepaste indeling van het festivalterrein, maar met twee podia en een uitgebreid randprogramma zat de sfeer er al goed in. Aan het begin van de middag trokken veel gezinnen, maar ook tal van jongeren, naar park Transwijk om het Bevrijdingsfestival te bezoeken. Het festival kon de afgelopen twee jaar niet doorgaan vanwege corona.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Op het hoofdpodium trapte Fresku af, verder zijn er donderdag optredens van My Baby, Rudeboy plays Urban Dance Squad, Wies en nog veel meer. Er is ook een speciaal kinderfestival en op andere plekken in de stad zijn er ook nog programmaonderdelen. De volledige line-up en het blokkenschema hebben we hier gepubliceerd.