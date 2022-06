Eropuit in Utrecht: World of Dinos, Keti Koti, Spinvis en The Ones That Got Away

Het is weer bijna weekend en de Utrechtse uitagenda staat bomvol leuke evenementen. Ga bijzondere tuinen bewonderen tijdens Open Tuinendag, kom levensechte dino’s bewonderen in de Jaarbeurs of vier Keti Koti, bijvoorbeeld in TivoliVredenburg.

Film: La Sonrisa Verdadera

Waar: Instituto Cervantes

Wanneer: dinsdag 5 juli 2022, 20.00 uur

Prijs: gratis

In deze aangrijpende documentaire wordt de kijker meegenomen in de tocht van de broers Sergio en Manuel. Per tandem gaan zijn van Cuenca naar een afgelegen dorp in het Atlasgebergte in Marokko. De kijker wordt meegenomen in het leven van de autistische en blinde Sergio, achter wie een verhaal van zelfoverwinning en positiviteit schuilgaat. Deze documentaire is een eerbetoon aan alle anonieme mensen die ongelofelijke prestaties leveren en laat zien hoe belangrijk het is om te genieten van de kleine dingen.

Open Tuinendag

Waar: in meer dan vijftig Utrechtse tuinen

Wanneer: zaterdag 2 juli, 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: passe-partout 15 euro

Je ziet ze meestal niet, maar in de Utrechtse binnenstad liggen tientallen bijzondere tuinen verborgen. De meeste daarvan zijn niet openbaar, maar daar komt zaterdag verandering in tijdens de elfde editie van Open Tuinendag. Meer dan vijftig particuliere tuinen openen die dag hun poorten voor het publiek. Groene oases van rust, met vaak verrassende tuinarchitectuur. Onder de ongeveer vijftig tuinen die meedoen zijn er enkele die dit jaar voor het eerst te bezoeken zijn, zoals die van Museum en Sterrenwacht Sonnenborgh en de tuin achter Maliebaan 10, de woning van oud-burgemeester Reiger. Tijdens Open Tuinendag kun je ook verschillende activiteiten doen, zoals luisteren naar muziekoptredens, het bekijken van exposities of het bijwonen van mini-lezingen. Het hele programma is te vinden op opentuinendagutrecht.nl.

GEMH Game Gallery Festival

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 2 juli, 11.00 uur

Prijs: gratis

Spelenderwijs de wereld verbeteren? Dan ben je zaterdag op de goede plek tijdens het GEMH (Games for Emotional and Mental Health) Game Gallery Festival! Dit eendaagse festival staat namelijk helemaal in het teken van games en hoe die een positieve invloed kunnen hebben op ons welzijn. Je kunt hier een scala aan demo’s uitproberen die leuk zijn voor bezoekers van alle leeftijden. Ook zijn er verschillende lezingen over bijvoorbeeld de positieve effecten van videogames en games tegen taboes. Het volledige programma staat op de website van GEMH.

World of Dinos

Waar: Jaarbeurs

Wanneer: zaterdag 2 juli t/m zondag 7 augustus

Prijs: 19,50 tot 21,50 euro

Meer dan vijftig levensgrote dinosaurussen veroveren deze zomervakantie Utrecht. Durf jij oog in oog met ze te staan? Alle dino’s bewegen en maken geluid. Naast de dino-modellen kun je speurtochten doen, er is een bioscoop waar documentaires te zien zijn en bezoekers kunnen zelf een ritje maken op een dino. Voor kinderen zijn er opgravingen met zand waar je zelf op zoek kunt gaan naar fossielen. Je kunt je tijdslot reserveren op de website van World of Dinos.

Keti Koti

Waar: op diverse plekken in Utrecht

Wanneer: donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli

Prijs: wisselend

Op 30 juni en 1 juli wordt tijdens Keti Koti stilgestaan bij het Nederlandse slavernijverleden. Keti Koti betekent ‘Ketenen Verbroken’ en er wordt dan ook stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij, dit jaar 159 jaar geleden. Donderdag en vrijdag zijn op meerdere plekken in de stad activiteiten georganiseerd. Tori Oso en Keti Koti Utrecht houden bijvoorbeeld de stadswandeling ‘Sporen van slavernij in Utrecht’, er is een herdenkingsfestival met een plengoffer, lezingen, optredens en workshops en er worden verschillende films vertoond. Kijk voor het volledige programma op ketikoti030.nl.

Stash feat. The Ones That Got Away

Waar: De Helling

Wanneer: vrijdag 1 juli, 22.00 uur

Prijs: vvk 17 euro

The Ones That Got Away is het gloednieuwe project van de mannen achter Memphis Maniacs. Als ‘Masters of the Mashup’ ontdekken ze een nieuwe richting; ze ontwikkelden een live elektronische muziekervaring. Ze herdefinieerden hun repertoire en transformeerden de pareltjes uit de popgeschiedenis tot heuse dansvloerkrakers. Stash is de nacht waar ze hun parels delen en waar ze teruggeven aan de dansvloer wat ze van de rijken hebben gestolen. Waar niets te gek is en iedereen danst op de schouders van reuzen. We vieren een nieuwe nacht: Stash!

Soms Breekt Er Een Hart, Soms Blaft Er Een Hond

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: donderdag 7 juli

Prijs: 10 tot 26,50 euro

Er gebeuren vreselijke dingen, onbeduidende dingen. Zonder volgorde en zonder reden. Ze gebeuren gewoon. Het grote en het kleine, het eeuwige en het vluchtige. Dat wat levens verandert, wordt nauwelijks opgemerkt. En daar gaat deze voorstelling over. Aan de hand van nieuwe en bekende Spinvis-nummers, gevonden teksten en wonderlijke beelden worstelen zes muzikanten met alles wat we in ons leven tegenkomen; de dood van een vader, het breken van een veter. Alles kan een liedje zijn in dit, ondanks alles, vrolijke theaterconcert.