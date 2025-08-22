Maisveld bij tuincentrum Steck hoog genoeg: gratis maisdoolhof weer open

Tuincentrum Steck heeft het gratis maisdoolhof weer geopend. Vorig jaar was het zo’n succes, dat het tuincentrum in Overvecht het mais op het terrein dit jaar weer liet groeien. Het doolhof is elke dag open en voor iedereen gratis te bezoeken.

In het doolhof gaan de bezoekers onder andere op zoek naar de houten uitkijktoren. Dit jaar is er voor het eerst ook een bingokaart voor kinderen.

Daarop staan kleine activiteiten die kinderen kunnen doen in het doolhof. Als ze een volle kaart inleveren, krijgen ze aan het eind een traktatie in het tuincafé Noordertuin: popcorn en limonade.

Weersomstandigheden

Steck weet nog niet precies tot wanneer het doolhof open blijft. “In de herfst beginnen de planten een beetje te kleuren, tot ze uiteindelijk omvallen”, is te lezen op de website. “Zo gaat dat met maisplanten. Het maisdoolhof is daarom open tot ergens in het begin van de herfst, afhankelijk van de weersomstandigheden.”