UIT gaat volgende week van start in Utrecht; campagne moet bewust alcoholgebruik stimuleren

De Utrechtse Introductietijd (UIT) voor nieuwe studenten gaat volgende week weer van start. Van maandag 11 tot en met donderdag 14 augustus maken ruim 3.000 eerstejaars voor de start van het nieuwe studiejaar alvast kennis met de Domstad en het studentenleven. Nieuw dit jaar is de campagne ‘Choose your Cheers’, die draait om bewust omgaan met alcohol.

Het thema van dit jaar is ‘Fris & Fruitig’. Daarmee stimuleert de organisatie nieuwe studenten om met frisse energie de studie te starten, zichzelf verder te ontplooien en nieuwe vriendschappen aan te gaan.

Naast traditionele activiteiten als festivals, concerten en stadsverkenning ligt de nadruk tijdens de week op een gezonde studiestart, studentenwelzijn en sociale veiligheid.

Choose your Cheers

In lijn daarmee voert de organisatie dit jaar de campagne ‘Choose your Cheers’, die studenten oproept bewust om te gaan met alcohol. Met de campagne, overgenomen uit Nijmegen, moedigt het UIT-team deelnemers aan zelf te bepalen óf en hoeveel ze willen drinken. Tijdens officiële UIT-evenementen wordt dit jaar alleen frisdrank, (alcoholvrij) bier, wijn, cider en radler toegestaan.

“Voor veel studenten is de UIT de eerste stap in een nieuwe levensfase,” zegt woordvoerder Anton Dupré van het UIT-team. “We willen dat álle studenten zich welkom voelen en de ruimte krijgen om op hun eigen manier mee te doen met respect voor elkaar en waar iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn.”

Naast de introductie van de campagne ziet de UIT er dit jaar op meer vlakken anders uit. Voor het eerst wordt de introductieweek georganiseerd door een betaald studententeam en de activiteiten breiden uit naar de wijk Rotsoord.

Programma

Naast de feesten staan ook sport- en cultuuractiviteiten, filmvertoningen en openstellingen van musea op het programma. Inwoners kunnen op diverse openbare locaties in de stad activiteiten van de UIT tegenkomen, waaronder in de parken Paardenveld, Lepelenburg en Transwijk. Op Utrecht Centraal opent NS een glamping voor twintig studenten. Het volledige programma is te vinden op de website van de UIT en via het Instagramkanaal van de organisatie.