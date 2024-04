Uittips in Utrecht: Frontaal, Opening Weekender KABUL à GoGo en Moving Futures Festival

Een nieuw weekend betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

Frontaal

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: vrijdag 12 april, 19.30 uur

Prijs: 5 tot 10 euro

Houd jij ook zo van literatuur? Dan ben je bij Frontaal aan het juiste adres. In dit maandelijkse programma staan bekende en aanstormende schrijvers centraal. Deze editie wordt de langverwachte boekverfilming van Arthur Japins Een schitterend gebrek gevierd, waarbij Arthur Japin ook aanwezig zal zijn. Daarnaast komt Dorien Dijkhuis voordragen uit haar nieuwe boek ‘Dezelfde maan’ en wordt het programma afgesloten met Keanu, een jonge performer die onlangs de Bipoc Choice Award won met een gedicht over opgroeien met racisme.

De impact van beeldcultuur

Waar: Centraal Museum

Wanneer: zaterdag 13 april, 14.00 uur

Prijs: 3 tot 19,50 euro

Kijken we nog wel met het blote oog naar de wereld, of ervaren we deze indirect, via beelden? En wat is de impact van de constante aanwezigheid van beelden op onze ervaring van de werkelijkheid? Deze vragen staan centraal bij ‘De impact van beeldcultuur’, een gesprekkenserie in samenwerking met Centraal Museum en FOTODOK. Bij deze editie zijn te gast: Hanneke Grootenboer (kunsthistoricus), Isabelle van Hemert (beeldredacteur De Correspondent) en Tina Farifteh (fotograaf en filmmaker), die deze vraag gezamenlijk zullen verkennen.

Gozers

Waar: ZIMIHC theater Zuilen

Wanneer: zondag 14 april, 15.00 en 17.00 uur

Prijs: 15 euro

Zin in een muzikale zondagmiddag? De nieuwe zanggroep Gozers brengt dit weekend geheel a capella bekende en minder bekende pop- en rocknummers ten gehore in het ZIMIHC theater Zuilen. Gozers bestaat uit twaalf mannen met verschillende achtergronden, van ICT’er tot tuinman en van boer tot adviseur. Maar één ding hebben zij gemeen: een grote passie voor a capella zang.

Opening Weekender KABUL à GoGo

Waar: KABUL à GoGo, Gietijzerstraat 3

Wanneer: vrijdag 12 april 16:00 uur tot maandag 15 april 00:00 uur

Prijs: 25,50 tot 65,50 euro

Een van de eerste festivals dit jaar: KABUL à GoGo Opening Weekender! Op vrijdag 12 april opent de nieuwe Utrechtse nachtclub KABUL à GoGo haar deuren met een spectaculair openingsfeest dat 56 uur non-stop doorgaat. Op de line-up staan meer dan veertig acts, waaronder: Askmelater, BSS, Djrum, Luna Ludmila en Vasco. Een elektronische muziekliefhebber? Dan is het voormalige Central Studios voortaan de plek voor jou. De ticketverkoop gaat hard, maar voor een aantal tijdsloten zijn er nog tickets. Ook op Ticketswap zijn wat kaarten te vinden.

Moving Futures Festival

Waar: Theater Kikker

Wanneer: vrijdag 12 en zaterdag 13 april, 20.00 uur

Prijs: 9,50 tot 19 euro

Laat je verrassen door de nieuwste generatie dansers! Het reizende dansfestival Moving Futures komt op 11 en 12 april naar Theater Kikker. Het festivalprogramma loopt uiteen van voorstellingen tot performances en van lezingen tot installaties, waarbij dans, in diverse verschijningsvormen, centraal staat. Er zijn onder andere performances te zien van Justin de Jager en Ashley Ho & Domenik Naue.

BYE BYE DADDY a family business

Waar: Theater Kikker

Wanneer: dinsdag 16 en woensdag 17 april, 20.00 uur

Prijs: 9,50 tot 19 euro

Een pater familias die een zakenimperium heeft opgebouwd en enorme rijkdom heeft vergaard ligt op sterven. Zijn kinderen zijn opgeroepen om naar het ouderlijk huis te komen, maar in afwachting van zijn laatste adem schieten ze in oude patronen, conflicten laaien op en ongeheelde wonden uit het verleden komen boven. Dit toneelstuk van Dood Paard gaat over de nalatenschap van de patriarchale opvoeding en de desastreuze gevolgen ervan op het gevoelsleven van de kinderen.

U N C A G E D

Waar: Kunstliefde

Wanneer: zaterdag 6 t/m 28 april

Prijs: gratis

De Amerikaanse avant-gardecomponist John Cage introduceerde in de jaren ‘50 een fundamenteel andere manier van denken over muziek dan tot dan toe werd gedaan. Zijn beroemde werk 4’33 bestaat slechts uit stilte, die gevuld wordt met toevallige omgevingsgeluiden. Cage wil ons daarmee bewuster maken van de omgeving waarin we ons begeven. Deze manier van denken heeft als inspiratie gediend voor vele kunstenaars, waaronder Paul Balk, Emmy Beenken en Roel Berg die deze maand hun werk, geïnspireerd op het werk van Cage, laten zien in de expositie U N C A G E D bij Kunstliefde.