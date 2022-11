Uittips in Utrecht: Knor en Koning Worst, Expeditie filterbubbel, IMPAKT Festival en Wijn & Spijs in Stadsschouwburg

Het weekend staat weer voor de deur en dat hoeft niet ongemerkt voorbij te gaan. Er is namelijk weer genoeg te beleven in Utrecht. Ontdek de persoonlijke bubbel van een aantal in Utrechters in Bibliotheek Neude, ga genieten van Stippenlift in De Helling of bezoek de bijzondere expositie The Watery Body van Sarah Fokke in EXbunker.

Knor & Koning Worst

Waar: ’t Hoogt in Bieb Neude

Wanneer: vrijdag 4 november

Prijs: 6 euro

Voor haar negende verjaardag krijgt Babs van haar opa varkentje Knor cadeau. Babs mag Knor van haar ouders alleen houden als het varkentje zich goed aan de regels houdt en een puppycursus volgt. Dan blijkt dat opa stiekem andere plannen heeft met Knor. Hij doet mee aan de worstenwedstrijd van de Vereniging voor Vleeswaren van Verse Varkens… De animatiefilm Knor kreeg dit jaar het Gouden Kalf in de categorie Beste Film en is daarmee de eerste animatiefilm die de filmprijs kreeg. Aansluitend aan de film Knor wordt deze avond Koning Worst vertoond, de muzikale prequel van de film Knor. Wat gebeurde er jaren eerder?

The Watery Body – Sarah Fokke

Waar: EXbunker

Wanneer: zaterdag 5 t/m zondag 27 november

Prijs: gratis

Beeldend kunstenaar Sarah Fokke zoekt naar manieren om de onderlinge relatie tussen de mens en natuur te visualiseren. Door te werken met vooral lokaal gevonden en natuurlijk materiaal, probeert ze een diepe en bewuste verbinding aan te gaan met de natuurlijke omgeving. De installatie ‘The Watery Body’ reflecteert op die verbinding tussen het menselijk lichaam en de wereld om ons heen.

Expeditie filterbubbel

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: maandag 7 t/m zondag 13 november, 9.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis

Tijdens Expeditie Filterbubbel in Bibliotheek Neude kun je zeven verschillende bubbels van echte Utrechters ontdekken. Je stapt letterlijk in iemands persoonlijke bubbel en ervaart het perspectief dat deze persoon op de wereld heeft. Je ziet ook hoe diegene tot dat perspectief komt. Daarvoor maak je kennis met diens achtergrond, leefgebied, kansen, interesses en keuzes. Durf jij je eigen vooroordelen opzij te zetten?

Wijn & Spijs: kleurrijk Midden-Oosten

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: dinsdag 8 november, 18.30 uur

Prijs: 64,50 euro

Elke editie van Wijn & Spijs heeft een uniek en smakelijk thema; een mini-vakantie naar een gastronomische streek. Deze editie tekenen duizend-en-één geuren en smaken samen de contouren van deze culinaire hotspot. Specerijen en kruiden in alle kleuren zijn de traditionele smaakmakers van deze regio en ook de wijncultuur begon hier. Het huidige Georgië is de vindplaats van de oudste wijnpersen. Deze avond is een culinair eerbetoon aan de rijke eetcultuur van een mystieke plek waar het begon. Ontrafel jij de keukengeheimen van het Midden-Oosten?

Soul Power

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 5 november, 22.45 uur

Prijs: 12,50 euro

Soul Power! Deze clubnight is nieuw in TivoliVredenburg. De lekkerste soul, funk, 90’s R&B en disco-classics in geluid én beeld. Dj Mr. Speak en VJ Supreme Cuisine nemen je via D’Angelo mee naar Stevie Wonder en via Janet Jackson naar Diana Ross. Make it funky!

IMPAKT Festival 2022: The Curse of Smooth Operations

Waar: verschillende plekken in Utrecht

Wanneer: woensdag 2 t/m zondag 6 november

Prijs: 7,50 tot 39,50 euro

We weten allemaal hoe frustrerend het kan zijn als technologie niet werkt, onvoorspelbaar is of er gewoon helemaal mee ophoudt. Van 2 tot 6 november nodigt het IMPAKT Festival je uit om in de tegenovergestelde richting te denken: zou het kunnen dat technologie het meest onbevredigend is als ze wél goed werkt of zelfs onze verwachtingen overtreft? Dit festival gaat niet over de schoonheid van fouten, maar over de horror van dingen die perfect werken. Omdat kunst bij uitstek in staat is met tegenstrijdigheden om te gaan, stelt The Curse of Smooth Operations de kunst centraal in een programma van twee tentoonstellingen, filmvertoningen, lezingen, gesprekken en performances.

Stippenlift

Waar: De Helling

Wanneer: donderdag 3 november, 20.15 uur

Prijs: 16 euro

Hugo van der Poel – alias Stippenlift – zingt meesterlijke, weemoedige liedjes, met teksten over huilen, depressie en existentiële vraagstukken die rusten op een bedje van aanstekelijke elektronische muziek zonder opsmuk. Zelf noemt hij de muziek d e p r i w a v e, wat misschien wel genoeg zegt. Maar neem een duik in zijn muziek en je komt er weer sterker en vrolijker bovenop!