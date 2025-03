Waar moet een grote evenementenplek komen in Utrecht? Gemeente deelt lijst met locaties

Utrecht groeit, de ruimte wordt schaarser en de behoefte aan grote evenementen groter. Daarom is de gemeente al langere tijd op zoek naar een geschikte locatie voor grote evenementen. In die zoektocht is nu flinke een stap gezet. Er is een lijst met 70 locaties gepubliceerd.

Een lange lijst met plekken. Dat komt omdat in het onderzoek alle mogelijke locaties in en rondom de stad in kaart zijn gebracht, ook plekken waarvan de kans klein is dat ze geschikt zijn.

Tijdens de zoektocht deelden 1.600 inwoners, evenementenorganisatoren en andere belanghebbenden hun mening via een online enquête, straatinterviews en groepsgesprekken. Daarbij werd niet alleen gevraagd naar geschikte locaties, maar ook naar de criteria waaraan een nieuwe plek moet voldoen.

De ideale locatie moet minstens 3 hectare groot zijn, minimaal 10.000 bezoekers kunnen ontvangen en ten minste 12 dagen per jaar beschikbaar zijn voor evenementen.

Er staan veel bekende plekken op de lijst, zoals de parken, Galgenwaard en het Jaarbeursplein. Ook staan er een aantal ‘out-of-the-box’ locaties op de lijst, zoals het dak van The Wall, het dak van P+R Westraven en de ringweg.

Vijf kansrijke locaties

De 70 locaties zijn opgedeeld in vier categorieën, de gemeente gaat nu de plekken uit categorie 1 en 2 verder onderzoeken op zaken als wetgeving, bereikbaarheid, toegankelijkheid, spreiding en kosten. Het doel is om aan het eind van dit jaar de lijst terug te brengen naar 5 kansrijke locaties.

Wethouder Eva Oosters (Evenementen): “De druk op de ruimte in Utrecht neemt toe, en dat vraagt om creatieve oplossingen. We hebben een nieuwe evenementenlocatie nodig om de stad levendig te houden, maar ook om te zorgen voor een betere balans tussen evenementen en juist ook soms de rust waar bewoners naar op zoek zijn.”

Het proces is te volgen via deze website van de gemeente.