280 containerwoningen in Hoograven in Utrecht naar verwachting in augustus 2024 opgeleverd

De 280 tijdelijke containerwoningen in Hoograven in Utrecht worden naar verwachting in augustus 2024 opgeleverd. Dat laat de gemeente weten. Het project aan de Pagelaan heeft, net als andere locaties voor tijdelijke woningbouw, flink last van vertraging.

Eigenlijk hadden de tijdelijke appartementen dit jaar al klaar moeten zijn, dat streven is niet gehaald. Hoewel de gemeente grote plannen heeft voor tijdelijke woningbouw, lijkt dit toch allemaal lastiger te realiseren dan gehoopt.

Nu is er dus wel wat positiefs te melden. De 280 studio’s van 27 vierkante meter moeten in augustus klaar zijn. Het gaat om sociale huurwoningen die bedoeld zijn voor studenten, starters, statushouders en mensen met een ‘kwetsbare achtergrond’, dit zijn bijvoorbeeld bewoners die doorstromen uit de maatschappelijke opvang.

Tijdelijke woningbouw

De gemeente zei eerder toe dat er dit jaar 1000 tijdelijke woningen opgeleverd zouden worden. Het werd door wethouder Dennis de Vries zelfs een voorwaarde genoemd, bij de maatregel van vorig jaar om statushouders voorrang te geven op de Utrechtse woningmarkt. DUIC schreef hier in augustus al uitgebreid over toen duidelijk werd dat aan die voorwaarde niet wordt voldaan; die 1000 tijdelijke woningen zijn er namelijk niet gekomen dit jaar.

Daarnaast werd eerder ook de ambitie uitgesproken om niet alleen in 2023 1000 tijdelijke woningen te bouwen, ook in 2024 en 2025 zou dit het geval zijn. De plannen zijn nu naar beneden bijgesteld. Er worden 1050 tijdelijke huizen verwacht tot 2026. De ambitie wordt niet gehaald door financiële tegenvallers, stijgende kosten en problemen met de levering van de woningen.

Voorlopig staan er tijdelijke woningen op de planning op de Pagelaan en Befu-terrein in Hoograven, Wetering Zuid in Leidsche Rijn, Tussen de Rails in Lunetten en bij P&R Overvecht.

Reactie

Wethouder Dennis de Vries over de bouw van de containerwoningen aan de Pagelaan: “Deze woningen dragen bij aan het verminderen van de woningnood, en dat is hard nodig. Ik spreek veel jongeren die vastzitten omdat ze geen eigen woning kunnen krijgen. Naar verwachting krijgen de bewoners in de zomer van 2024 de sleutel. We doen echt alles wat in ons bereik ligt om te zorgen dat er meer sociale huurwoningen bijkomen. Naast het plaatsen van tijdelijke woningen, blijven we ons inzetten voor het realiseren van permanente nieuwbouw. Ook kijken we samen met corporaties hoe we de bestaande woningen beter kunnen benutten.”