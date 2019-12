Beleggers in Utrecht begrenzen huurverhogingen en beloven voorrang aan doorstromers

De jaarlijkse huurverhoging voor duizenden Utrechtse huurders in de vrije sector wordt begrensd. Dat heeft de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN) besloten. Ook worden middenhuurwoningen in de vrije sector zoveel mogelijk toegewezen aan huishoudens met een middeninkomen.

De gemeente Utrecht en de IVBN zijn al langer in gesprek om het aanbod middenhuurwoningen (boven 720 euro en onder 966 euro) te vergroten in de stad. De IVBN laat nu weten dat huurders van de 6300 woningen in de vrije sector, de komende 4 jaar te krijgen maken met een huurverhoging van maximaal de inflatie plus 1 procent.

De afspraken gaan over de huurwoningen van de leden van de IVBN die boven de sociale huurgrens zitten. Het gaat in totaal om 6300 woningen, ongeveer een kwart van de totale huurvoorraad boven de 720 euro in de stad Utrecht.

Er zijn eerder al afspraken gemaakt in het Stadsakkoord Wonen met leden van de IVBN om 4500 middenhuurwoningen te bouwen in Utrecht de komende 5 jaar.

Nieuwe huurders

De beperking van de huurstijging geldt ook voor eventuele nieuwe huurders van deze bestaande woningen. “Alleen als met instemming van de huurder tussentijdse investeringen in de woning worden gedaan kan dit tot een hogere huurverhoging leiden”, is te lezen in de afspraken van de gemeente en IVBN.

De gemeente Utrecht wil verder dat de middenhuurwoningen zoveel mogelijk beschikbaar zijn voor mensen die daar het meest op aangewezen zijn, zoals doorstromers uit sociale sector.

De IVBN belooft in ieder geval 25 procent van de vrijkomende bestaande huurwoningen tot de middenhuurgrens, met voorrang te verhuren aan huishoudens met een middeninkomen. De afspraken gaan per 1 januari 2020 in. De gemeente en IVBN proberen verder ook landelijk deze afspraken vast te leggen in een wettelijk kader.