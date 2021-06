Bouw 285 woningen in Staatsliedenbuurt in Utrecht stap dichterbij

De bouw van het project Nieuw Buurland in de Staatsliedenbuurt in Utrecht is een stap dichterbij. Woningcorporatie Mitros wil in het gebied 150 huizen slopen om er vervolgens 285 nieuwe woningen te bouwen. De gemeente heeft ingestemd met het plan waar de eisen instaan waarbinnen Mitros mag ontwikkelen.

Het gaat om de buurt tussen de Troelstralaan, Nolenslaan en Samuel Mullerlaan. De gemeente heeft in samenwerking met bewoners richtlijnen voor zowel de nieuwe woningen als de publieke ruimte vastgesteld. Binnen deze richtlijnen gaat Mitros het bouwplan ontwerpen.

In die richtlijnen staat onder andere dat er minstens 150 sociale huurwoningen moeten komen, net zoveel als er nu zijn. Daarnaast komen er ook woningen in het middensegment en ten minste tien eengezinswoningen. Op de kop van de Troelstralaan komt een complex van tien verdiepingen. De andere bouwblokken worden drie, vier en vijf lagen hoog.

Tuin

De huizen die er nu nog staan hebben een afgesloten tuin. Straks zijn de tuinen deels voor iedereen toegankelijk. Voor de ontwikkeling van het gebied moeten een aantal bomen het veld ruimen. Voor iedere gekapte boom wordt in het gebied of in de directe omgeving een nieuwe geplant. Een aantal daarvan komt in de openbaar toegankelijke binnentuinen.

In totaal komt er volgens de gemeente 1.200 vierkante meter openbaar groen bij en 1.000 vierkante meter privé groen. Bij de herinrichting wordt rekening gehouden met klimaatverandering en extreme weersomstandigheden, zodat de omgeving beter bestand is tegen veel regen en warmte.

Als alles volgens planning verloopt begint Mitros halverwege 2022 met de sloop van de huidige sociale huurwoningen in het gebied. Eind 2022 wordt begonnen met de bouw. De eerste woningen worden naar verwachting in 2024 opgeleverd.