Bouw appartementencomplex Bellevue eindelijk officieel van start

De bouw van appartementencomplex Bellevue aan de voet van de ‘gele brug’ in Leidsche Rijn is officieel van start gegaan. Tijdens een feestelijke bijeenkomst vierden tientallen kopers en wethouder Eelco Eerenberg het begin van de bouw. Eerenberg verrichtte de officiële starthandeling door een metalen bak te bevestigen aan een kraan.

Op de achtergrond werd er al volop gebouwd. Hoewel de officiële aftrap op woensdag 25 juni plaatsvond, was de feitelijke bouw al in het begin van het jaar begonnen. Zo is de fundering van een van de drie gebouwen al gestort en zijn de 563 heipalen van het nieuwe complex inmiddels in de grond geplaatst.

Wethouder Eerenberg is blij dat de bouw eindelijk begonnen is: “Na eerdere vertraging ben ik ontzettend blij dat we nu kunnen vieren dat er 163 appartementen bijkomen. Zo kunnen meer Utrechters doorstromen op de woningmarkt of een woning vinden.”

Groen en toekomstbestendig

Bellevue bestaat uit drie gebouwen met een trapsgewijze opbouw, groene terrassen en daken, een centrale gemeenschappelijke binnentuin en een schapenweide die grenst aan het woongebouw. De appartementen variëren sterk in prijs en grootte en zijn bedoeld voor een brede doelgroep: starters, doorstromers, senioren, alleenstaanden en samenwonenden.

De tekst loopt door onder de foto.

“Bellevue staat voor stads én groen wonen”, zegt Aafke van de Werf, directeur vastgoedontwikkeling bij Heijmans. “We creëren hier een levendige, inclusieve buurt die toekomstbestendig en sociaal verbonden is.” De gebouwen zijn energiezuinig dankzij goede isolatie, zonnepanelen en een warmte-koudeopslagsysteem. Daarnaast is het project zo ontworpen dat bewoners elkaar makkelijk kunnen ontmoeten.

Niet goedkoop

Eerder mislukte de verkoop van de appartementen door te weinig belangstelling en werd de bouw uitgesteld. Een appartement in Bellevue is dan ook niet goedkoop. Voor een woning van 45 vierkante meter betaal je 287.000 euro, voor een appartement van 141 vierkante meter zelfs een miljoen euro. Kopers hebben bovendien te maken met dubbele lasten gedurende de bouwperiode van enkele jaren, wat al snel oploopt tot enkele of vele tienduizenden euro’s. De eerste appartementen worden naar verwachting eind 2027 opgeleverd.