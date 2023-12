Gemeente Utrecht: ‘Plannen voor Bellevue staan nog steeds overeind’

Het is nog steeds de bedoeling dat het appartementencomplex Bellevue nabij de Gele Brug in Utrecht gebouwd gaat worden. Afgelopen zomer werd de verkoop op pauze gezet omdat er te weinig woningen waren verkocht, maar bouwbedrijf Heijmans verwacht de huizen in 2024 opnieuw in de verkoop te kunnen doen.

Begin augustus werd bekend dat de start van de bouw van Bellevue werd uitgesteld vanwege tegenvallende verkoop. Het Financieele Dagblad schreef destijds dat slechts 30 procent van de woningen waren verkocht en de risico’s van de bouw daarmee te groot waren voor Heijmans.

In de tussentijd had de Utrechtse fractie van het CDA schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. Het college heeft deze vragen nu beantwoord. Daarin is onder meer te lezen dat de plannen voor Bellevue niet worden aangepast. Zo is het nog steeds het uitgangspunt om minimaal 25 procent goedkope koopwoningen, minimaal 25 procent middeldure koopwoningen en maximaal 50 procent dure koopwoningen te bouwen. “De plannen voor Bellevue staan nog steeds overeind”, aldus het college.

Markt

Verder is in de antwoorden te lezen dat de verkoop van de woningen in 2023 door Heijmans op pauze is gezet vanwege ‘de marktomstandigheden’. “Er waren op dat moment onvoldoende woningen verkocht om te kunnen starten met de bouw en de verwachting was dat de markt niet op korte termijn zou aantrekken.”

Het bouwbedrijf verwacht volgens het college echter dat de woningen in 2024 weer in de verkoop kunnen ‘als de markt en de hypotheekrente stabiliseren’. Daarbij zullen de mensen die eerder al een woning in het project hadden gekocht als eerst in aanmerking komen.

Prijs

Bellevue bestaat in totaal uit 163 koopwoningen, verdeeld over drie gebouwen. In mei 2022, toen de verkoop van start ging, werden ook de prijzen bekend. De huizen variëren in grootte van 28 tot 182 vierkante meter. De goedkoopste appartementen waren te koop voor 215.000 euro en de prijs voor de grootste woningen was destijds 900.000 euro.