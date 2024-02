Dit jaar nog 162 tijdelijke woningen in Leidsche Rijn; maar wel met enkele risico’s

Nog dit jaar moeten er 162 tijdelijke woningen staan op Wetering-Zuid in Utrecht. Daarvoor heeft de gemeente afspraken gemaakt met woningcorporatie Cazas Wonen en de provincie. De huizen kunnen er voor 15 jaar staan, waarna een nieuwe plek gevonden moet worden. Het project kent nog wel de nodige financiële risico’s.

De locatie in Leidsche Rijn is een van de plekken waar al jaren over wordt gesproken, waar tijdelijke huizen moeten komen. Het neerzetten van tijdelijke woningen, zoals containers, klinkt makkelijk, maar de praktijk heeft Utrecht geleerd dat ook die ontwikkelingen stroef kunnen verlopen.

Risico’s

De laatste tijd is er wel wat beweging, en dit jaar moeten er 160 tijdelijke huizen verijzen in Wetering-Zuid. Er is haast geboden, want als de woningen er niet voor eind 2024 staan betaalt het Rijk namelijk niet meer mee.

Dan speelt ook nog de vervolglocatie mee. Want hoewel tijdelijke woningen vaak 15 jaar op een plek mogen staan, is zo’n project ook pas rendabel te krijgen als er daarna een nieuwe plek te vinden is waar de huizen kunnen staan. Er is namelijk een langere periode dan 15 jaar nodig om alle kosten terug te verdienen.

Er is nu nog geen duidelijkheid over de vervolglocatie, dat is een financieel risico. De gemeente laat weten een deel van dat risico te willen dragen. Al met al gaat het dan over een bedrag van 525.000 en 900.000 euro waar nu nog geen geld voor is op de begroting. De gemeente, de provincie en Cazas Wonen hebben afgesproken zich samen in te zetten voor de zoektocht naar een vervolglocatie.

Het nieuwe buurtje

Er komen 160 tijdelijke woningen, zo’n 30 procent van de huizen is bestemd voor bijzondere doelgroepen – zoals mensen die komen uit de maatschappelijke opvang of statushouders. Het project wordt opgezet als ‘gemengd wonen’, wat zoveel betekent dat bewoners en organisaties samen inspannen voor elkaar en de buurt. De meeste woningen zullen studio’s worden, ook komen er een aantal tweekamerappartementen.

Bij de huizen komen ook parkeerplaatsen, maar omdat de partijen de ruimte liever gebruiken voor extra woningen en klimaatadaptieve maatregelen, komen er minder plekken dat de norm voorschrijft. Zo komen er op basis van 162 woningen 83 parkeerplekken in plaats van 99.

Reacties

Dennis de Vries, wethouder Wonen: “Ook in Utrecht is de woningnood groot. Alle registers moeten open om te zorgen voor méér woningen, zeker ook op de korte termijn. Het is daarom mooi dat we met dit plan heel veel woningzoekenden snel een nieuw thuis kunnen bieden.”

Gedeputeerde Rob van Muilekom: “Het is een mooi voorbeeldproject vanuit de, met het Rijk afgesloten, Regiodeal Flexwonen Utrecht. Naast de gemeente en de corporatie zal ook de provincie zich inspannen om tot een passende vervolglocatie te komen, in Utrecht dan wel elders in de provincie.”