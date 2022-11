Dit zijn de plannen voor de nieuwe wijk Beurskwartier in Utrecht

De gemeente Utrecht heeft de plannen voor de nieuwe wijk Beurskwartier openbaar gemaakt. Iedereen die dat wil, kan de komende acht weken reageren op het Stedenbouwkundig Plan voor de toekomstige wijk tussen de Croeselaan en de Jaarbeurs.

Het is nu nog voornamelijk parkeerterrein, maar in Beurskwartier moeten straks zeker 2.500 nieuwe woningen waar 4.000 tot 5.000 mensen komen te wonen. Er komen in tien blokken gebouwen die in hoogte variëren van 12 tot 90 meter, met in het midden een binnenhof. Ook krijgt elk blok een huismeester, die er is voor vragen van bewoners en het regelen van zaken in het gebouw, zoals pakketbezorging, verhuizingen en onderhoud.

35 procent van de koop- en huurwoningen valt in het sociale segment, 25 procent in het middensegment en 40 procent wordt vrije sector. In de wijk komen verder horeca, verschillende werkplekken, een basisschool, een supermarkt en een gezondheidscentrum. “Beurskwartier moet straks voelen als een echte nieuwe Utrechtse stadswijk met veel afwisseling in gebouwen en architectuur”, zegt wethouder Eelco Eerenberg over de plannen.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Autovrij

Zoals in de meeste nieuwe woningbouwplannen van de gemeente, staat duurzaamheid ook in de plannen voor Beurskwartier centraal. De wijk wordt zo goed als autovrij; er komt geen plek voor privéauto’s. Elk woonblok krijgt zo’n tien deelauto’s en verder deelscooters en deelfietsen. De fiets krijgt een belangrijke rol in de nieuwe wijk. Er komen dan ook 11.000 fietsparkeerplaatsen voor bewoners van Beurskwartier en nog eens 3.200 plekken voor mensen die werken in de wijk.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Het brengen en halen van pakketten en het inzamelen van afval wordt georganiseerd in een ‘minihub’. Ook worden groente-, fruit- en etensresten op een bijzondere manier verwerkt. Alle woningen en werkplekken krijgen namelijk een vermaler, waar de resten ingegooid kunnen worden. Glas, papier, restafval en textiel worden per gebouw ingezameld.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Groen

Ook groen in de wijk is natuurlijk onderdeel van de plannen. De straten en gebouwen krijgen groene gevels en er komen twee parken. Regenwater moet naar de groenstroken in de straten stromen en naar de regentuinen, stroken die iets lager liggen dan de straten. Verder worden er grote bomen geplant en kruiden, hagen en struiken aangelegd.

Het Stedenbouwkundig Plan ligt vanaf vrijdag acht weken ter inzage. Utrechters kunnen reageren op de plannen. De reacties worden na afloop bekeken en eventueel verwerkt in het definitieve plan. Het college van burgemeester en wethouders hoopt dit in september 2023 voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad. De voorbereidingen voor de bouw beginnen in de eerste helft van volgend jaar.

