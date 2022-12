Foto’s: Transformatie watertoren Amsterdamsestraatweg in Utrecht is klaar

De transformatie van de watertoren aan de Amsterdamsestraatweg is afgerond. Na jaren van leegstand werd de vervallen toren in 2012 door een particulier gekocht en is het nu verbouwd tot vier woningen en een commerciële ruimte op de begane grond. Het Utrechtse Zecc architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van het project.

In het voormalige waterreservoir is over zes verdiepingen een exclusief woonhuis gemaakt van 400 vierkante meter. In het onderste deel van de toren zijn drie identieke studio-appartementen gebouwd

De uitdaging voor dit ontwerp lag volgens Zecc in het maken van goede daglichtopeningen, een mooie buitenruimte met uitzicht op de Dom en een goede ontsluiting met lift en veilig trappenhuis. Deze ingrepen moesten ook zorgvuldig gebeuren om de Amsterdamse School architectuur van het ruim 100 jaar oude monument in ere te houden.

Op de negende verdieping, in het woonhuis, is onder de hoge kapconstructie van staal en hout rondom panoramaramen gemaakt voor een 360 graden zicht. De nieuwe woonkamervloer is op een hoogte aangebracht zodat je zittend de horizon kan zien en uitzicht hebt over de stad.

In de toekomst komt op de begane grond een commerciële functie zoals koffie-corner of barbershop. De toren wordt op die manier ook voor publiek toegankelijk gemaakt. Aan de achterzijde, nu een braakliggend terrein aan de Hyacintstraat, komen nog enkele woningen.