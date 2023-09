Meerdere raadspartijen willen opheldering over vertraging bouw tijdelijke woningen in Utrecht

De Utrechtse politiek vraagt om meer opheldering over de vertraging die is ontstaan bij de bouw van tijdelijke woningen in de stad. De gemeente communiceerde in het verleden meerdere keren dat er duizend tijdelijke woningen gerealiseerd zouden worden in 2023, maar uit antwoorden op vragen van DUIC bleek dat dat niet meer gehaald gaat worden.

Vertraging bij bouwprojecten, dat is niks nieuws. Alleen de duizend tijdelijke woningen die dit jaar in Utrecht gebouwd zouden worden, onder meer aan de Pagelaan en het Befu-terrein in Hoograven, zijn herhaaldelijk aangekondigd. DUIC schreef eind augustus uitgebreid over de plannen die er liggen, de vertraging die is ontstaan en de redenen die de gemeente geeft voor de vertraging.

Verschillende politieke partijen wijzen erop dat ze tot nu toe niet geïnformeerd zijn over deze vertraging en vragen om opheldering van het college van burgemeester en wethouders (B&W). GroenLinks, ChristenUnie, D66, Student & Starter, Volt, Partij voor de Dieren en PvdA hebben daarom schriftelijke vragen ingediend.

Andere locaties

Zo willen ze weten hoe het kan dat er vertraging is ondanks dat de terreinen klaar zijn om bebouwd te worden. Ook vragen ze zich af of het college het ermee eens is ‘dat de ontruiming van het Befu-terrein (dat destijds bewoond werd door krakers, red.) achteraf bezien eerder dan nodig is ingezet’.

De zorgen van de partijen richten zich verder op andere projecten in de stad. Ze willen onder meer weten of er ook vertraging te verwachten is bij ingewikkeldere projecten, bijvoorbeeld op locaties waar nog geen infrastructuur ligt. Er zijn specifiek vragen over het project waar volgens de partijen de voormalig bewoners van Buurland naartoe gaan. “Ligt de planning voor Wetering-Zuid nog wel op koers?” willen de partijen weten.

Haalbaarheid

In de lijn van deze vragen willen de partijen ook weten of het nog haalbaar is om, zoals een eerder aangenomen motie voorschrijft, in tweeënhalf jaar tijd 2.500 extra woningen bij te bouwen. Tot slot vragen ze zich af hoe de gesprekken met het rijk over de subsidie verlopen, nu duidelijk is dat de woningen dit jaar niet meer gebouwd gaan worden.

Het college van B&W heeft in principe tot 6 oktober om de vragen te beantwoorden.