Geen 3000 maar 1000 nieuwe woningen in Utrecht; bouwtempo blijft achter

Het bouwtempo in Utrecht blijft fors achter. Eigenlijk zou er dit jaar gestart moeten worden met de bouw van 3000 woningen, maar dat zijn er maar 1000. Ook de komende jaren zijn de prognoses onzeker, zo laat het college weten in een brief aan de gemeenteraad.

De afgelopen jaren werden er steeds ongeveer 3000 woningen in aanbouw genomen. Dat was ook het plan voor de komende jaren, maar het zijn onzekere tijden. De reden laat zich raden; economische omstandigheden als stijgende rente en inflatie, schaarste op de arbeidsmarkt en een tekort aan bouwmaterialen zorgen voor vertraging.

In de brief staat: “Wij zien op dit moment dat ontwikkelaars en woningcorporaties met ons in gesprek willen om te overleggen hoe zij hun actuele woningbouwplannen ondanks deze factoren toch door kunnen zetten. Dat zien we bijvoorbeeld bij Smakkelaarsveld, in Leeuwesteyn en in Leidsche Rijn Centrum.”

In gesprek

De gemeente gaat in gesprek met ontwikkelaars om te kijken hoe plannen toch zo snel mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Ook wil het college stevig inzetten op het bouwen van tijdelijke woningen om de tekorten niet te hoog te laten oplopen.

In de volgende DUIC krant gaan we verder in op het bouwtempo en welke mogelijke oplossingen er zijn om sneller meer woningen te bouwen.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.