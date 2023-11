Gemeente Utrecht wil corporaties compenseren als zij stoppen met verkopen sociale huurwoningen

Woningcorporaties gaan volgend jaar stoppen met het verkopen van sociale huurwoningen. Dit is al langer een wens van een groot deel van de gemeenteraad. Wel zijn er meerdere voorwaarden afgesproken, waaronder dat de gemeente de woningcorporaties hiervoor gaat compenseren, met geld of door beleid aan te passen. De stop van verkoop gaat eerst alleen voor volgend jaar gelden.

Om de zoveel jaar maakt de gemeente afspraken met woningcorporaties in Utrecht. Die afspraken staan nu ook weer op papier. De verkoop van sociale huurwoningen is al langer een heet hangijzer. Meerdere partijen pleiten al geruime tijd voor een volledige stop op de verkoop van dit soort woningen en ook in het coalitieakkoord is dit opgenomen.

Daarentegen menen verschillende woningcorporaties dat het financieel voordeliger kan zijn om sociale huurwoningen te verkopen, waarna ze het geld dat de verkoop oplevert kunnen gebruiken om nieuwe woningen te bouwen of andere woningen te verduurzamen.

Nieuwe afspraken

In de nieuwe afspraken staat nu dat er een stop komt op de verkoop van sociale huurwoningen, dit om zoveel mogelijk sociale huurwoningen te behouden.

De gemeente erkent daarbij wel dat dit negatieve gevolgen kan hebben voor de portemonnee van woningcorporaties, want corporaties verdienen geld door het verkopen van woningen. Dat er minder geld in het laatje komt, kan ook weer gevolgen hebben voor de bouw van nieuwe woningen. Daarom is het college van B&W bereid om de corporaties te compenseren. Dit kan door geld te geven of door beleidsmatige compensatie, door bijvoorbeeld grond beschikbaar te stellen.

Er is ook al een eerste berekening geweest. De corporaties menen dat een financiële compensatie van 10,4 miljoen euro voor volgend jaar op zijn plaats is, als men ervan uitgaat dat de stop op de verkoop inhoudt dat er 95 woningen niet verkocht worden.

Het idee is nu dat er jaarlijks berekend gaat worden welke compensatie er gegeven moet worden, waar de gemeenteraad vervolgens dus weer naar kan kijken en mee moet instemmen. Als er geen overeenstemming komt over de compensatie, mogen de corporaties weer woningen gaan verkopen.

