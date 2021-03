Gemiddelde verkoopprijs van een huis in Utrecht vorig jaar ruim 4 ton

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in gemeente Utrecht was vorig jaar meer dan 400.000 euro. Om precies te zijn was die 405.791 euro, in 2019 was het nog 379.770 euro. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

De gemiddelde verkoopprijs is het gemiddelde van de transactieprijzen van alle verkochte koopwoningen in een jaar. In heel Nederland was die prijs vorig jaar 334.000 euro, de hoogst gemeten prijs sinds het begin van de meting in 1995.

Onze gemeente zit daar dus ruimschoots boven. Utrecht was niet de enige gemeente waar de gemiddelde verkoopprijs van bestaande woningen steeg: dat gebeurde in 342 van de 355 Nederlandse gemeenten.

Dip

Hoewel het gemiddelde in Utrecht best hoog is, zijn er gemeenten waar de gemiddelde prijzen nog veel hoger liggen. Zo was de prijs, net zoals in 2019, het hoogst in Bloemendaal: 863.000 euro. Met 164.000 euro is de laagste gemiddelde prijs gemeten in het Groningse Pekela.

Voornamelijk na 1995 zijn de woningprijzen gestegen, toen kostte een koopwoning gemiddeld 85.568 euro. In 2000 was het al 165.700 euro. Na 2008 ontstond er een een dip, maar in 2013 begonnen de prijzen weer onafgebroken met stijgen.

De coronacrisis zorgt voor een hoop verschuivingen op de woningmarkt, ook in Utrecht. Afgelopen zomer werd duidelijk dat er in onze stad meer woningen te koop stonden en werden verkocht dan normaal. Sinds het uitbreken van de coronacrisis zetten meer woningeigenaren hun huis te koop. Volgens Molenbeek Makelaars vrezen zij dat de prijs van hun huis zal dalen en willen ze daarom profiteren van de huidige markt.