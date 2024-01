Komen er permanente woningen in het voormalig azc aan de Einsteindreef in Utrecht?

Het voormalige asielzoekerscentrum aan de Einsteindreef in Utrecht moet een nieuwe bestemming krijgen. Momenteel bevinden zich 107 woningen in het pand maar er wordt onderzocht of dit kan worden uitgebreid en ook of er bedrijven kunnen komen.

Het pand ligt aan de Einsteindreef nabij het Henri Dunantplein, een volgens de gemeente ‘markante en zichtbare plek in Overvecht’. Het gebouw is ooit ontworpen als kantoorpand, maar die functie heeft het al een tijdje niet meer.

Nadat de huidige eigenaar het pand in 2016 kocht heeft het eerst dienstgedaan als asielzoekerscentrum. Op deze plek is ook ‘Plan Einstein’ ontwikkeld. “Dit is een succesvol project dat vluchtelingen, studenten en buurtbewoners dichter bij elkaar brengt”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Tijdelijk

Na 2018 waren de asielzoekers vertrokken en inmiddels worden 107 woningen tijdelijk verhuurd aan studenten en starters. Dit was niet in lijn met het bestemmingsplan en de vergunning om hiervan af te wijken liep eind vorig jaar af.

“Via een Wabo vergunning, in combinatie met een leegstandsvergunning, is het mogelijk gemaakt om het pand opnieuw tijdelijk te verhuren tot 1 augustus 2026.” Daarna kan niet dit niet meer worden verlengd, omdat dan de maximale periode om af te wijken van het bestemmingsplan is bereikt.

Herontwikkelen

Voor die tijd willen de eigenaar en de gemeente plannen maken om het pand te herontwikkelen. “Transformatie heeft vanuit klimaatoogpunt voorkeur boven sloop-nieuwbouw”, is te lezen in het zogenoemde intentiedocument. Beide partijen willen kijken of er meer woningen kunnen komen en ook of er ondernemers gehuisvest kunnen worden.

Achter het gebouw ligt een groot parkeerterrein dat volledig bestaat uit klinkers, waardoor op dit stuk de temperatuur op warme dagen snel kan oplopen. “Om hittestress in de toekomst te voorkomen is het belangrijk het bestaande groen te behouden en maatregelen te nemen om hittestress te verminderen.”

Uitdaging

Wat daarnaast in het intentiedocument als ‘uitdaging’ wordt genoemd zijn de naastgelegen Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) en de Einsteindreef. Er worden namelijk hoge eisen gesteld aan woningen die op zo’n ‘ongezonde’ plek worden gebouwd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan maximale geluidsniveaus en gezonde lucht achter de voordeur. “Of woningen de gewenste kwaliteit kunnen krijgen op deze plek, dient eerst in de volgende fase te worden onderzocht.”

Als uit het onderzoek blijkt dat er daadwerkelijk woningen kunnen komen willen beide partijen ervoor zorgen dat de stappen die nodig zijn voor 1 augustus 2026 worden gezet, zodat de bouw direct daarna kan beginnen.